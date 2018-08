El Consell passa de l'abstenció al si a la senda de dèficit a canvi de 500 milions d'euros addicionals i el refinançament de 1.000 milions del deute

Aquest dimecres es reunia (de manera telématica) en Consell de Política Fiscal i Financera per a abordar la senda d'estabilitat pressupostària que ha de ser aprovada aquest divendres pel Consell de Ministres després que fóra rebutjada inicialment en el Congrés dels Diputats. I ho feia amb la participació directa del president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha interromput les seues vacances temporalment per a abordar aquesta qüestió directament amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

El Govern valencià ha passat de l'abstenció en la passada reunió del consell al si de la sessió d'aquest dimecres. La clau d'aquest canvi de postura és que, entre l'augment del dèficit i les quantitats de l'IVA de les quals es podran disposar gràcies a l'acord, la Comunitat Valenciana rebrà 500 milions d'euros addicionals i un refinançament de 1.000 milions d'euros del deute. A més, l'Executiu central es fa càrrec dels 350 milions d'euros del Consorci de la Copa de l'Amèrica.

Segons ha justificat el president, el vot favorable és la resposta al canvi d'actitud del Govern d'Espanya, "tant a nivell general com especialment amb els valencians". "Hem passat d'un Govern que ens ofegava financerament a un altre que ens dóna l'oxigen que hem demanat sempre, un Govern que assumeix les mesures transitòries que hem defensat sempre", ha explicat Puig, per a qui "no és la solució definitiva però ens permet que puguem afrontar la negociació del canvi de model sense que els més febles siguen els ostatges de la falta de recursos".

En opinió del cap del Consell, aquestes mesures marquen l'inici d'un canvi d'actitud amb els valencians, "que hem sigut els grans marginats per l'anterior Executiu". Uns fets que "demostren un canvi d'actitud. La Comunitat Valenciana està en la taula de negociació i és respectada i el resultat són 850 milions d'euros", ha dit Puig.

En l'anterior Consell de Política Fiscal i Financera la proposta del Govern -que suposa rebaixar dues dècimes l'objectiu de dèficit de les comunitats de cara al pròxim any, de manera que passarà del 0,1% del PIB previst al 0,3%, la qual cosa es traduirà en un increment dels recursos autonòmics d'al voltant de 2.400 milions d'euros- va aconseguir el respatler de set comunitats, mentre altres sis es van posicionar en contra i la Comunitat Valenciana es va abstindre.