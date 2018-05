La Conselleria d'Educació sobre l'amenaça del PP a la llei de plurilingüisme: "El Govern ens va dir que el text és impecable"

El passat mes de febrer, les Corts aprovaven - amb l'oposició del Partit Popular i de Ciutadans- la llei de Plurilingüisme que venia a substituir al derogat decret plurilingüe, qüestionat i judicialitzat per la dreta valenciana. Aquest dilluns, la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, demanava al Govern que estudie la norma, que consideren "independentista", per si és susceptible de recórrer davant els tribunals.

El secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, ha respost aquest dimecres a l'amenaça de Bonig assegurant que el Ministeri d'Educació considera la llei valenciana "impecable". "Els únics dubtes que els van sorgir estaven en la paraula 'promoure' recollida en l'article 11 del text", ha apuntat Soler, qui ha assegurat que el Consell està "tranquil" davant la possibilitat que l'Executiu de Mariano Rajoy també decidisca recórrer la norma. "Ni mirant-la amb lupa hi ha per on presentar-ho" perquè compleix tant amb la legislació com amb la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Soler ha insistit que s'han arreplegat els suggeriments i aportacions realitzades pel ministeri, "algunes fins i tot de forma literal", mentre que el conseller Vicent Marzà ha denunciat l'"ús partidista" que el PP està realitzant de l'educació: "nosaltres no anem a entrar en el joc del soroll pel soroll".

En aqueix article 11, es parla de "promoure" que els centres sostinguts amb fons públics vehiculen el 50 per cent del temps curricular en valencià, un terme que està arreplegat en l'Estatut d'Autonomia, tal com ha apuntat el conseller, qui ha recordat que la jurisprudència per a comunitats amb llengües pròpies assenyala que s'ha de garantir un mínim del 25% de matèries vehiculars en castellà: "I açò és el que posa exactament la pròpia llei".

Marzà ha insistit que la Generalitat pretén superar la "confrontació" i el "fracàs" de les lleis educatives del passat, de manera que els alumnes valencians puguen dominar tres llengües quan acaben la seua etapa educativa.