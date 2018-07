“Esquerra Unida ha d'estar representada amb força en cas d'acord amb Podem”

La coordinadora general d'EUPV i vicepresidenta quarta de la Diputació de València, Rosa Pérez Garijo, assegura que en els seus primers cent dies al capdavant de l'organització “el fonamental ha sigut cosir l'organització” després de l'assemblea en la qual va aconseguir el lideratge. “Dilluns vinent hi haurà una integració en l'Executiva del 95% de les candidatures per a començar el curs polític. Respectarem els resultats del procés: d'una executiva de 23 membres, dotze seran de la llista que jo encapçalava, deu per a la qual liderava Rosa Albert, que seran els que s'incorporen el dilluns. I un seria per a la llista d'Óscar Navarro, encara que encara no tenim l'acord”, argumenta.

La coordinadora d'EUPV afirma que encara estan en l'inici de les negociacions amb Podem i nega que la seua formació es vaja a diluir” dins del partit de Pablo Iglesias, com ha assegurat l'excoordinadora Glòria Marcos, que aquesta setmana ha abandonat el partit. “S'ha de treballar molt i primer fixar el programa, però EUPV ha d'estar representada i amb força perquè té una militància molt formada i amb molt de bagatge”, assevera, al mateix temps que recorda que la decisió final la prendran els militants del territori.

Pérez aprofita per a criticar que en aquesta legislatura no es rebaixe el llistó electoral per a entrar en les Corts, tal i com van prometre Compromís, Ciutadans i Podem. “Estem decebuts amb Ciutadans per frenar la rebaixa del llistó electoral al 3%, perquè ens consta que Compromís i Podem sí que estan per la labor. Nosaltres ho hem defensat sempre i no entenem per què un partit que es va beneficiar del 3% que existeix a Catalunya, com és el cas de Ciutadans, ho pot estar frenant al País Valencià”, lamenta.