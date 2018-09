La diputada del PP Elena Bastidas es veu a obligada a rectificar en Twitter la “falsedat” d’unes afirmacions sobre Mónica Oltra

El 15 de març passat, en plena setmana fallera, la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, compareixia en la comissió del Senat sobre el finançament dels partits polítics impulsada pel PP. La també consellera valenciana d’Igualtat i Polítiques Inclusives protagonitzava una compareixença tensa en què va haver de respondre a unes quantes preguntes del portaveu popular en la comissió, Luis Aznar, sobre el pretés finançament irregular de Compromís.

La presència d’Oltra en la cambra alta va servir als populars per a llançar uns quants missatges a través de Twitter que amb l’etiqueta #*LasOltrasCuentas carregaven contra la portaveu del Govern valencià. Una de les persones que va publicar alguns d’aquestes piulades va ser la diputada popular en el Congrés Elena Bastidas, que en un dels seus tuits assegurava que la líder valencianista havia reconegut que el 2010, quan es va dividir el primer Compromís –que llavors formaven el Bloc, Iniciativa del Poble Valencià i Esquerra Unida– “ingressava una part de la subvenció del grup en el seu compte”.

Aquest comentari va obtindre la resposta immediata d’Oltra en aquesta mateixa xarxa social: “Com t’hi atreveixes? Això és mentida. Ni mai ha ocorregut, ni ho he dit. El que he dit és que la meua nòmina la ingresse en el meu compte bancari”. “Si tingueres vergonya retiraries el tuit i demanaries disculpes”, concloïa Oltra. La oiulada ja no apareix publicada i Bastidas s’ha vist obligada a demanar disculpes després de ser citada a un acte de conciliació.

En este tuit efectué manifestaciones que pudieran entenderse como atribuir un delito a @monicaoltra.No pretendía ofender a ningún representante político pero resultado es q realicé afirmaciones q no son ciertas,lo hice en el ámbito de la critica política y nunca en clave personal pic.twitter.com/HaSUnrcMDK — Elena Bastidas (@elenabastidasb) 15 de septiembre de 2018

Concretament, dissabte passat 15 de setembre, la diputada popular escrivia un text il·lustrat amb el comentari del 15 de setembre: “en aquest tuit vaig efectuar manifestacions que pogueren entendre’s com atribuir un delicte a Mónica Oltra. No pretenia ofendre cap representant polític però el resultat és que vaig fer afirmacions que no són certes, ho vaig fer en l’àmbit de la crítica política i mai en clau personal”.



Gracias @elenabastidasb por reconocer la falsedad de tus afirmaciones, rectificar y retirar tus palabras. https://t.co/pjvqPf29KC — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 19 de septiembre de 2018

Mónica Oltra ha tirat d’ironia per a respondre aquest mateix dimecres a la parlamentària del PP i donar difusió de passad a la rectificació: “Ggràcies Elena Bastidas per reconéixer la falsedat de les teues afirmacions, rectificar i retirar les teues paraules”.