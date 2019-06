PSPV, Compromís i Podem reprenen la negociació del Botànic II in extremis amb crides a la sensatesa i al fet que tots cedisquen

Els negociadors de PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida per a la reedició del govern del Botànic han représ aquest dimarts la reunió que van deixar a última hora del dilluns en stand by amb una sensació generalitzada de confiança a tancar l'acord i arribar a temps a la investidura del president, Ximo Puig, prevista per a aquest dimecres.

Fins aleshores, els socialistes criden a la "sensatesa" i asseguren que les reticències estan en les competències de Canvi Climàtic, que Compromís no voldria deixar en mans de Podem. Mentrestant, des de la coalició assenyalen que està pendent l'"encaix global", tornen a traure pit de la seua generositat en passar de cinc a quatre conselleries i apel·len a la resta a posar de la seua part. I en la confluència morada recorden que les competències no són de ningú i lamenten el "bucle" en el qual han entrat les negociacions.

Així ho han afirmat a preguntes dels periodistes representants dels tres partits abans d'entrar a la reunió en la seu del PSPV a València passades les deu del matí: Manolo Mata per part dels socialistes, Àgueda Micó com a coportaveu de Compromís i Antonio Estañ de Podem. Els negociadors reprenen les converses en una vuitena trobada després de la reunió de fins a 13 hores que van mantindre durant aquest dilluns en la seu de Compromís.

"Ni butaques ni baralletes"

Del PSPV, Mata ha demanat "perdó a tots els valencians" per la dilatació del procés i ha subratllat que tracten de "fer-ho pel bé de tots" i que no és "ni per butaques ni baralletes de politiqueig". "Estem buscant la millor estructura del Govern valencià amb la seguretat que hui arribarem a un acord", ha asseverat.

Per a aconseguir-ho, ha reiterat que "la generositat està sent de tots, però la major és la dels valencians" en donar la majoria al PSPV en les passades eleccions del 28A amb "vots suficients perquè no governe la dreta", davant el que ha recordat la situació dels governs autonòmics de Madrid o Múrcia.

"La generositat es dona per suposada; ho som tots. Som la primera força del Botànic, i la suma de les altres dues no és més que nosaltres", ha recalcat, per a remarcar que "tothom estarà còmode" i es gestionaran els problemes nous i vells "amb la mateixa intensitat" que en els últims quatre anys "en una situació financera realment difícil".

En el PSPV no esperen "més que sensatesa per part de tot el món", a més de sentir-se els uns a uns altres i avançar. En definitiva, "tancar el 'quasi', que ahir estava a punt i es va convertir en un ajornament". Mata ha assegurat que aquest dimecres hi haurà investidura i que "el desitjable és fins i tot arribar a un acord hui al migdia".

Aqueix 'quasi' estaria, segons ell, en l'existència de "alguna reticència sobre l'estructura de Canvi Climàtic, que era una aspiració de Podem i el PSPV donava suport". Ha recordat que "està clara l'estructura del nombre de conselleries i quasi totes les competències", mentre ha indicat que "no s'ha parlat de la Vicepresidència perquè és una qüestió més protocol·lària i marginal". En Igualtat, ha assenyalat que hi havia una espècie d'acord perquè l'Institut de la Dona estiga en una futura llei sobre aquest àmbit, sobre el que "quasi tots estaven contents".

"Un serrell" per a Compromís

Per part seua, la coportaveu de Compromís ha coincidit que l'acord "va avançant" encara que "les coses de palau van a poc a poc". "Tenim l'acord programàtic damunt de la taula, queda un serrell", ha explicat, per a tornar a enaltir la postura generosa del seu partit "des del primer moment".

"No és una cosa de guanyadors o perdedors, sinó d'intentar confluir tots per a un govern plural i al mateix temps molt cohesionat", ha defensat, amb el que creu que han posat "totes les cartes damunt la taula" i ha instat als altres que facen el propi per a segellar el pacte. En la coalició confia que "hui siga el dia" i tenen "moltes ganes i tota l'esperança".

Quant a aqueix serrell pendent, Micó ha matisat que "més que un obstacle és la voluntat que l'acord es tanque d'una forma en què tots estiguen còmodes i siga cohesionat", així com "l'encaix global de totes les àrees per al que necessita la societat valenciana". Ha posat com a exemple la posició de Compromís en passar de liderar cinc conselleries des de 2015 a "sol quatre", com una mostra que "en el mestissatge és important estar cohesionats".

"No val només amb signar un paper"

I de Podem, Estañ ha confiat que aquest siga de debò "l'últim dia" i ha tornat a destacar que l'acord que tenen tancat és "més concret i complex que el de 2015, amb mesures fonamentals en habitatge, educació i sanitat". Ha instat que servisca per a vincular a les tres parts "i també amb la societat valenciana".

"No val únicament posar-ho en un paper i signar-lo, cal executar-lo aquests quatre anys", ha reivindicat, amb l'objectiu que Unides Podem estiga en el Govern "per a transformar la realitat i aconseguir victòries per a la societat, sempre que es respecte el resultat de les eleccions".

Això és "el mínim" que pretenen posar damunt de la taula des de la confluència, perquè "siga el dia definitiu" i superar la sensació que el Botànic II ha entrat en "un cert bucle". Segons el parer del secretari 'morat', "hi ha hagut un cert error en la negociació en entendre que les conselleries o competències són d'algú", perquè "no són de ningú, es tracta que es posen a la disposició del programa".

Estañ ha assegurat que una possible vicepresidència per a Unides Podem "tampoc està encara tancada" i ha insistit que primer cal arribar a un govern cohesionat del qual tots se senten part "i sobretot complisca l'acord que tant treball ha costat". "Hauríem de tindre tots molta responsabilitat; es tracta d'aconseguir el millor govern possible", ha reblat.

Acord a Alacant?

Respecte a la possibilitat que el Botànic II se signe finalment a Alacant -una qüestió que va plantejar fa unes setmanes el aleshores candidat d'Unides Podem a la Presidència de la Generalitat, l'ara portaveu en les Corts, Rubén Martínez Dalmau-, en Compromís pensen que "no hi ha cap problema a fer la signatura on siga" encara que no és cosa que es remene encara. En Podem també pensen que "no és el central" i que suposaria "una bona notícia".