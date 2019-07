La Sanitat valenciana porta a la fiscalia l’alcalde d’Oriola, del PP, que va cobrar sis anys com a assessor sense anar a treballar

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha entregat en la fiscalia provincial d’Alacant l’expedient amb els informes interns que acrediten que l’alcalde d’Oriola, del PP, va estar cobrant des del 2007 fins al 2013 com a assessor en la Direcció Territorial de Sanitat a Alacant sense anar al seu lloc de treball. Fonts del departament que dirigeix Ana Barceló han explicat que, com que la causa ha prescrit administrativament, presenten la documentació davant el ministeri públic “per si poguera ser constitutiu de delicte”.

La Conselleria de Sanitat va obrir un expedient sancionador a Emilio Bascuñana arran que eldiario.es publicara que en la conselleria no hi havia dades sobre el pas de Bascuñana per la Direcció Territorial, ni treballs ni documents ni tampoc cap funcionari el va veure per allí en els quasi sis anys que hi va estar adscrit funcionalment i havia deixat el seu lloc de metge de capçalera. Des de Sanitat expliquen que, com que no poden actuar administrativament per a sancionar l’actual alcalde del PP perquè els fets han prescrit, remeten la seua investigació interna a la fiscalia per delimitar possibles responsabilitats penals.

Entre els delictes que s’estudia que podria haver comés està la malversació de cabals públics, ja que Bascuñana va estar percebent un sou públic de més de 55.000 euros sense acudir al lloc de treball a què estava adscrit. En un primer moment, Bascuñana va dir que havia fet una assessoria de “baixa intensitat”, motiu pel qual no apareixerien informes sobre la seua faena en la Direcció Territorial. Però amb el temps, el polític s’ha atrinxerat defensant que sí que hi va treballar i que a més va passar consulta en alguns centres mèdics a partir del 2013. Aquestes últimes dades sí que consten en el seu expedient disciplinari.

La Conselleria de Sanitat ha estat més d’un any recopilant informació sobre la vida laboral de Bascuñana, ha preguntat a funcionaris i ha interrogat el mateix Bascuñana. Al final, fins a tres informes conclouen que no va acudir mai al seu lloc de treball, ni es va agafar vacances ni tampoc dies lliures. Ni rastre del seu ús com a assessor. Ara haurà de ser la Fiscalia Provincial la que estudie l’expedient disciplinari i avalue si no anar a treballar cobrant suposa cometre un delicte. L’ombra de la prescripció també planeja per aquest cas, ja que han passat sis anys des que els fets van succeir.