Unides Podem abandona la negociació del nou Consell encallada en les competències

La coalició d'esquerres s'alça de la taula de negociació a 24 hores de la data prevista per a investir a Ximo Puig Els negociadors s'oposen a les propostes de competències cedides per PSPV i Compromís malgrat disposar de dos conselleries Unides Podem llança la pilota a la teulada de PSPV i Compromís: "Que ens facen una proposta, perquè no ens estan acceptant cap"