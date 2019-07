El sopar de la resistència del PP valencià: un expresident imputat i un exsenador acusat de corrupció agiten un acte contra la direcció

Se’ls anomena els crítics del Partit Popular valencià i volen fer un sopar per a recuperar “l’orgull del PP”. Un grup d’ex-alts quadres del partit fa uns quants dies que promou una convocatòria per WhatsApp per celebrar una trobada en un restaurant a Alboraia (València) divendres.

La idea de la trobada es va gestar en un sopar i derivarà en un altre sopar. De plat en plat, els dirigents apartats volen, segons la convocatòria, que hi haja entre els militants un “intercanvi d’opinions” dels que se senten “orgullosos” del PP, la seua història i el seu “patrimoni”. Tots podran prendre la paraula en un esdeveniment que consideren “privat”, però que arriba amb la derrota electoral encara tèbia. Els impulsors critiquen la situació actual del PPCV i consideren que els mals resultats en les convocatòries electorals de l’abril i del maig es deuen a l’aplicació de la línia roja contra la corrupció de la direcció que encapçala Isabel Bonig i que va comportar haver d’apartar multitud d’integrants del partit. Seguint la lògica d’aquesta reflexió, els acusats per corrupció són els qui s’han emportat els vots del partit, no per mala praxi, sinó perquè eren ells els qui els collien.

Els promotors són, casualment, alguns dels dirigents apartats per haver estat vinculats a casos de corrupció, com l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, i l’exsenador Pedro Agramunt. El primer té unes quantes causes judicials obertes i altres investigacions per accions dutes a termes durant el seu mandat –Gürtel, Ciegsa o el cas Taula (a través de la Fundació Jaume II el Just), per exemple– i el segon va haver de dimitir del Consell d’Europa per corrupció.

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va decidir sancionar Agramunt amb 10 anys d’inhabilitació per un informe extern que l’abril passat el va acusar d’haver actuat a favor dels interessos de l’Azerbaidjan en la redacció d’informes del Consell. Segons l’informe, Agramunt hauria rebut suborns en metàl·lic i, fins i tot, amb prostitutes a canvi de millorar la imatge del país i les seues actuacions respecte dels drets humans.

Entre els promotors del sopar també hi ha l’exministre d’Exteriors José Manuel García Margallo. Altres emblemes del patrimoni històric del partit que reivindiquen aquests dirigents, com Rafael Blasco, Carlos Fabra o Milagrosa Martínez, no podran assistir a l’esdeveniment i manifestar les seues crítiques a la direcció actual, perquè estan a la presó o amb el tercer grau penitenciari. El sopar, segons la convocatòria, es farà en la Ferradura, el mateix restaurant d’Alboraia que va acollir el primer acte de Vox amb Santiago Abascal a València.

Convocatoria a la cena del PPCV

Des de la direcció regional del partit eviten pronunciar-se sobre el sopar. Segons recull Europa Press, la direcció afirma que no té coneixement d’aquest sopar i que no farà declaracions sobre aquest tema; també subratlla que l’inici del curs polític del partit tindrà lloc al setembre a Alacant.

El congrés regional, que és la fórmula que preveuen els estatuts del partit per a renovar el lideratge, està previst per a l’any 2021 i dilluns passat la secretària general del PPCV, Eva Ortiz, va descartar que s’avançara i va convidar els crítics a llegir-se els estatuts. Preguntada per la posició crítica de membres del seu partit, va respondre: “Hi ha gent molt de dretes en el PP i d’altres que ens situem més en el centre. Hi convivim perfectament i ha de ser així”. I sobre la pressió d’altres dirigents, va afegir amb sorna: “Jo em vaig entrenar a l’Afganistan”.