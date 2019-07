Dos joves senegalesos, deportats després d’haver romàs 14 dies en l’aeroport de Manises

Els afectats, de 18 i 19 anys, van aterrar el 2 de juliol passat procedents d’Istanbul i van ser retinguts al no passar el control de passaports La Policia Nacional assegura que la documentació era falsa, mentre els advocats afirmen que se’ls va retindre per negar-se a donar les empremtes per a verificar la documentació La deportació es va retardar pel fet que la companyia es va negar a pujar-los a l’avió de tornada per falta de seguretat i perquè els afectats havien sol\·licitat asil al\·legant que l’homosexualitat està perseguida al seu país