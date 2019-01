Les Magues de Gener recorren València: "Totes les persones som iguals, mereixem ser lliures i viure en harmonia, fraternitat i sororitat"

Les 'Magues de Gener' han recorregut aquest diumenge els carrers de València, per quart any consecutiu, per a promoure els valors de 'llibertat, igualtat i fraternitat' als més xicotets: "Totes les persones hem nascut igual i, perquè som iguals, mereixem ser lliures i mereixem viure en harmonia, fraternitat i sororitat", han reclamat les magues en el seu discurs.

La cavalcada, que portava la música com a lema principal, ha començat en la plaça del Parterre de València, des d'on han partit més de 40 grups diferents, tamborrades i muixerangues, en un ambient festiu per a celebrar la 'Festa de la Infància'.

La cavalcada, organitzada per la Societat Coral El Micalet al costat d'un ampli nombre de col·lectius, ha finalitzat en la Plaça de l'Ajuntament al voltant de la 13.30 amb l'arribada de les tres Magues, que han pujat al balcó del consistori per a enviar el seu missatge als més xicotets. L'alcalde de València, Joan Ribó, els ha acompanyat des del balcó durant el discurs final.

Les 'Magues de Gener' recorren els carrers de València Europa Press

Enguany, les protagonistes han sigut la maga 'Llibertat', representada per l'activista pels drets humans, María Escalona; la maga 'Sororitat-Fraternitat', per la regidora Pilar Soriano; i la professora Beatriu Cardona, com a maga de la 'Igualtat'.

"Xiquets i xiquetes, sou el millor de la societat, junts conquistàreu el futur", ha expressat la maga 'Sororitat-Fraternitat' -Pilar Soriano- des del balcó, des d'on els ha explicat que "tenen dret visquen on visquen i vinguen d'on vinguen, que ningú els deixe de costat per aquests motius".

Així, la maga 'Igualtat' -Beatriu Cardona- ha explicat que "totes les persones hem nascut igual i, perquè som iguals, mereixem ser lliures i mereixem viure en harmonia, fraternitat i sororitat". Per part seua, la maga Llibertat -María Escalona- ha reivindicat "la màgia de la germanor, la complicitat i el treball en equip".