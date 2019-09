Silvia Clemente reaparece y denuncia sin pruebas supuestas extorsiones y mobbing del PP antes de que Rivera la fichase

La expresidenta de las Cortes de Castilla y León y candidata fallida de Ciudadanos, Silvia Clemente, ha concedido su primera entrevista tras el pucherazo que la expulsó de la carrera a la presidencia de la Junta. En su reaparición pública en la Cadena Ser, Clemente ha denunciado, sin pruebas que el PP la sometió a "extorsiones". Preguntada sobre quién estaba detrás de esas prácticas, señaló a sus excompañeros de partido en Castilla y León y explicó que se trataba de un "mobbing" que consistía en no avisarla durante su última época en el PP de los actos del partido y en que sus compañeros no acudían a las actividades que ella misma programaba como presidenta del parlamento regional.

Clemente ha explicado que no habló tras descubrirse el pucherazo en las primarias a las que se presentó para ser candidata de Ciudadanos en Castilla y León porque "todo era convulso" por las elecciones que se avecinaban entonces y todo era "extraño" para ella. "Estaba sorprendida y no me sentía capaz de explicarme entre tanto ruido y que mis palabras tuviesen sentido", alegó.

Clemente se ha definido como una persona con "pasión" por lo que hacía y ha remarcado que durante mucho tiempo tuvo el apoyo del entonces presidente Juan Vicente Herrera. Hasta que se sintió extorsionada. "Todo sucedió muy rápido, llevaba tiempo teniendo muchas dificultades y extorsiones por parte del Partido Popular, llegaron a difamarme, llegaron a lo personal, a lo familiar. No podía continuar con ello, era insostenible", ha relatado. Todo ello lo enmarca en la tensión por la sucesión de Herrera, que "llevaba yéndose toda la legislatura" mientras ella "estaba en boca de los ciudadanos" y era "víctima de muchos ataques".

Según su versión, ella intentó que el PP cambiase el proyecto político en Castilla y León, porque todo "iba a peor". En este sentido, ha recordado que en las pasadas elecciones se obtuvo el peor resultado del Partido Popular en la historia de la Comunidad. "Trasladé que era necesario que se hicieran cambios y había cambios encima de la mesa y no se abordaron", ha lamentado.

Sobre el supuesto mobbing, Clemente ha reconocido que "no hay denuncias porque no se puede tener como un delito". En este sentido ha intentado explicar que lo que le ocurrió "es como un mobbing, con la diferencia de que no puedes denunciar el mobbing", y ha precisado que cuando estaba coordinando un grupo que trabajaba iniciativas de despoblación "se daban consignas para que no fuesen cargos del PP". " No se me convocaba a los actos del partido a pesar de ser el numero 3". ha relatado. Clemente se ha referido al momento en que Fernández Mañueco, actual presidente de Castilla y León, asumió la presidencia del partido en la Comunidad, en marzo de 2017. Ella lo apoyó, ha recordado "pero él faltó a su palabra al día siguiente de salir elegido".

De ese modo, Clemente decidió que no podía seguir trabajando en un proyecto en el que no creía: "No hay cometido, no hay objetivos, no hay trabajo. Mañueco faltó a su palabra. Yo entiendo que no tengo cabida y lo traslado a nivel nacional y no toman decisión, y yo no puedo trabajar. Yo no trabajo por ocupar un cargo, quiero prestar servicio público".

En la entrevista también se dirigió a la dirección nacional del PP y relató una visita a la sede de Génova 13, donde la recibió "el equipo de Pablo Casado" pero, "había muchas cosas que abordar en el partido". "Lo mío les pareció irrelevante", ha dicho.

En su relato ha contado como Albert Rivera le ofreció personalmente ser la candidata de Ciudadanos en Castilla y León. Según ella, no estaba en sus planes ya que solo quería establecer una relación con Cs de cara a "futuras coaliciones y colaboraciones". "Hablamos de lo que estaba haciendo, de mi propuesta, de mi futuro, fue una conversación larga, él percibió que no estaba cómoda". Finalmente se vieron de nuevo en el mes de diciembre y el líder de Ciudadanos le hizo la "propuesta firme" de concurrir a las primarias del partido en Castilla y León.

Clemente ha subrayado que consideró que eso era "abrir una ventaba de aire fresco para Castilla y León" y que aceptó porque le parecía "ilusionante" y contaba con "fortaleza y experiencia" para ir a unas primarias. Además, ha negado que fuese "un paripé", que confiaba en ganar por lo conocida que era en Castilla y León y por lo "valorado" que ha sido su trabajo. "Yo me sentía fuerte", ha aseverado.

El pucherazo acabó con una victoria suya que duró menos de un día. Villegas, ha recordado, le comunicó que era la ganadora. El secretario autonómico de comunicación, al que no ha mencionado por su nombre, Pablo Yáñez, le dijo un día después que el partido paralizaba su proclamación al descubrirse los votos fraudulentos. Rivera, ha dicho, que le escribió por WhatsApp y posteriormente estuvo con él. "Lo que sucedió fue para él una sorpresa", ha recordado. "Me dijo que lo sentía, que no lo esperaba, que no sabía qué había pasado y que hablaríamos más adelante y pensaríamos qué hacer. Yo le dije que estaba dispuesta, que me gusta trabajar en política".

Sobre cómo sucedió el pucherazo, decenas de votos con su nombre que se produjeron de madrugada desde un mismo ordenador, Clemente aseguró no tener explicación a pesar de que le ha dado "muchas vueltas". Hasta ahora, "ni Rivera ni Casado" la han llamado, pero ha lanzado un mensaje claro: su intención es seguir en política.

A preguntas de Pepa Bueno sobre las polémicas ayudas concedidas a la empresa patatera de su marido cuando era consejera de Agricultura, Clemente ha respondido que es "una historia" que se "utiliza para trasladar falsedades" sobre ella. "Es falso, nunca he estado encausada ni condenada y además la primera ayuda que recibió la empresa de mi marido fue en 2003, y yo era consejera de Medio Ambiente". Según Clemente, las polémicas ayudas que su departamento concedió a las empresas de patatas de su marido es algo que se usó para difamarla.

Pero además ha asegurado que "lo que subyace" es el hecho de "ser mujer" y el "techo de cristal" por ser ella "una mujer preparada que habla claro", algo que "da miedo" y más "en un mundo regional rural" donde es "todavía mas duro hacerse hueco como mujer en un espacio de hombres".

Aunque Clemente ha reconocido no haber recibido la llamada de Rivera, sí que ha avanzado que va a votar a Ciudadanos. "Porque sigo estando a disposición de la política, ha explicado.

La dirigente que lo ha sido todo en el PP de Castilla y León durante 20 años ha repetido que no tiene vocación de ocupar cargos y que es su "pasión" la que la mueve a seguir en política aun después de todo lo que ha pasado. Ha recordado además las campañas de Tierra de Sabor, o Castilla y León es Vida, que lideró desde la Consejería de Agricultura, en la que manejó presupuestos millonarios para campañas de publicidad.

"He trabajado de manera incansable. Todo el mundo ha visto la película Gladiator, pues yo siempre he buscado el reconocimiento de la gente", ha insistido. También ha enviado un mensaje al líder del PP. "Fui la única de Castilla y León que apoyó a Casado". Y ha vuelto sobre el feminismo al resaltar que ha tenido "muchas dificultades" y que ha tenido que explicar sus iniciativas "más veces que un hombre" para que la creyesen. "Yo tenia que hacer el triple de esfuerzo. He tenido que pelear mucho", ha lamentado.