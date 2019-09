El ex director del Hospital de Ávila y actual diputado autonómico reconoce haber "manipulado" listas de espera

El procurador en las Cortes de Castilla y León de 'Por Ávila' y ex director del Complejo Asistencial Abulense, Pedro José Pascual, ha reconocido en ese parlamentaria haber "manejado y manipulado" listas de espera.

El diputado autonómico abulense hizo estas declaraciones dentro de la sesión de comparecencia de la nueva consejera autonómica de Sanidad, Verónica Casado, en la que ésta informaba de los objetivos de su mandato.

Pascual aseguró que la manipulación de las listas es algo por lo que se siente "culpable" y que se hace "en todos los sitios", y ha pedido acabar con ello porque considera que es "terrorismo sanitario".

Pascual, que estuvo al frente de la Dirección del Complejo Asistencial de Ávila hasta el año 2015, ha pedido "disculpas" por estos hechos durante su intervención en la Comisión de Sanidad.

En este contexto, ha asegurado que no se puede "engañar a la gente" y ha afirmado que él ha visto que había una "bolsa" de pacientes ahí y se decía que ya se "sacaría". A este respecto, ha asegurado que no es posible que hubiera un 62 por ciento de listas de espera para un TAC en Ávila.

"No me callo y no tengo pelos en la lengua", afirmó el procurador, quien ha asegurado que vería bien una especialidad médica en torno a la gestión porque son puestos que no se valoran y que están "partidizados" más que "politizados".

Pedro José Pascual representa en las Cortes de Castilla y León a un partido de nuevo cuño, 'Por Ávila', nacido de una escisión del Partido Popular antes de las elecciones municipales. En la cita obtuvo 80 concejales en la provincia y representación en las Cortes autonómicas. Su principal hito fue vencer en la capital de la provincia y desplazar al PP del poder municipal colocando a Jesús Manuel Sánchez como alcalde, que había sido antes presidente de la Diputación de Ávila por el partido que lidera Pablo Casado.

Listas envueltas en la polémica

El nuevo gobierno de coalición de Castilla y León (PP-Cs) desveló el pasado mes de julio en una de sus primera decisiones que había 9.000 pacientes más en las listas de espera de la sanidad pública, un hecho que generó una enorme controversia con la oposición por la fiabilidad de los datos que hasta ese momento ofrecía el gobierno en solitario del Partido Popular.

La Junta señaló entonces que a 1 de julio de 2019 existían en la Comunidad 31.074 pacientes en lista de espera quirúrgica, aunque en la lista de espera estructural, a partir de la que se hacen las citaciones, sólo aparecían 22.146 personas, lo que suponía un desfase de 8.928 pacientes.

Además se actualizaron los datos de tiempo medio de espera pasando de los 67 días medio de espera para someterse a una intervención quirúrgica hasta los 80 días para pasar por quirófano.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Cs), señaló ante las diferencias que "Estas variaciones no tienen mucha explicación" pero pidió analizar los datos sin "sospechas" sino con "números y datos". La consejería de Sanidad ha recaído en manos de Ciudadanos en el actual gobierno, que eligió a la médico vallisoletana Verónica Casado, elegida 'Mejor médico de familia del mundo', para ocupar el cargo.