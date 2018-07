España suspende en el cumplimiento de los objetivos de la agenda de la ONU contra la pobreza

A punto de cumplirse tres años desde que España se sumara, junto a 192 estados, a la Agenda 2030 para erradicar la pobreza y luchar contra el cambio climático, el país no cumple ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas. El Índice de los ODS, que evalúa cada año los avances en el cumplimiento global de esta agenda con un código de colores del semáforo, concluye que el Estado español se sitúa en el puesto 25º en el ranking mundial de 156 países.

Del análisis se desprende que, un año más, a España le queda aún queda mucho camino por recorrer. Según los autores del informe, la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) de Naciones Unidas y la Fundación Bertelsmann, España no aprueba ninguno de los 17 ODS establecidos en 2015. Especialmente bajas son las puntuaciones en los objetivos 9 (innovación), 12 (consumo y producción), 13 (cambio climático) y 14 (vida submarina).

El balance, denominado "Responsabilidades globales: implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible", también revela que España muestra una tendencia de retroceso en la lucha contra las desigualdades y en "las alianzas para lograr los ODS". Algunos factores que, según el estudio, afectan a los resultados de España en la escena internacional que mide el índice global son el "estancamiento" de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y de la inversión en investigación, así como "la elevada tasa" de paro o "la falta de una estrategia activa para la protección del océano".

Por el contrario, el estudio refleja "una tendencia positiva" de España en los objetivos relacionados con la salud, la igualdad de género, la gestión del agua, la energía y la acción climática. En cuanto a la posición en el ranking mundial, aunque el país se sitúa un año más en el puesto 25, los autores matizan que el resultado "no es comparable" con la anterior edición, ya que el índice de 2018 incluye nuevos datos e indicadores.

Los resultados llegan una semana antes de que España acuda al examen voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel en la sede Naciones Unidas en Nueva York, que tendrá lugar el 18 y 19 de julio. En él se evaluarán sus avances en la implementación de la Agenda 2030.

Ningún país en el buen camino para alcanzar los ODS

Pero España no es la única que, tres años después de la firma de los ODS, muestra escasos avances en la puesta en marcha de la agenda de la ONU. La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible asegura que su análisis demuestra que no hay ningún país que esté en el buen camino para conseguir estos objetivos dentro de doce años y que el mundo "se arriesga" a no cumplirlos.

Tres países encabezan la lista: Suecia, Dinamarca y Finlandia. Sin embargo, desde la Red advierten de que aún les queda "mucho trabajo" para lograr la consecución en 2030. De acuerdo con el análisis, Brasil, México e Italia han sido los países que han dado "los pasos más relevantes" para implementar los ODS, definiendo estrategias nacionales o creando unidades para coordinar la puesta en marcha de la agenda desde sus Gobiernos. En la cara opuesta, según los datos del estudio, Estados Unidos y Rusia son los países que menos medidas han tomado para implementar los Objetivos.

El informe alerta de que aún hay una falta "enorme" de medios para aplicar la agenda y concluye que ningún país del G20 ha alineado aún sus presupuestos nacionales con los ODS. En cuanto a las tendencias, el balance concluye que los avances de los países son más lentos en los objetivos medioambientales.

Los países de renta alta obtienen bajas puntuaciones en los objetivos que tienen que ver con el consumo y producción responsable, la acción climática o la protección de la vida submarina". Por su parte, en los países empobrecidos se han detectado "avances considerables" en la erradicación de la pobreza, el acceso a la salud o a la educación, sin embargo la red concluye que aún tienen por delante retos en lo relativo a las infraestructuras o en los mecanismos para gestionar la problemática ambiental.