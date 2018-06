Italia rechaza un barco de rescate de inmigrantes con 629 personas a bordo

El nuevo ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha reclamado este domingo a las autoridades de Malta que dejen entrar en sus puertos al barco de la ONG Sos Méditerranée con 629 inmigrantes a bordo, y advirtió de que no autorizará el desembarco de ese buque en Italia.

Según informan medios locales italianos, Salvini, líder de la ultraderechista Liga Norte, ha enviado una carta urgente a las autoridades maltesas en la que afirma que el barco Aquarius de Sos Méditerranée, con personal de Médicos sin Fronteras, se encuentra a 43 millas de Malta, por lo que tenían la obligación de hacerles desembarcar.

BREAKING: After an extremely busy night on the Central #Mediterranean, the #Aquarius now has 629 people on board - including 123 unaccompanied minors, 11 children & 7 pregnant women - from six different operations. The #Aquarius is now heading North to a port of safety. pic.twitter.com/2pzZiGkx1E