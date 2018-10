Dancausa (Bankinter): "En algún momento alguien nos tiene que ayudar y proteger a los bancos"

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha criticado este jueves duramente la situación en la que se encuentra actualmente el mercado hipotecario, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que es el banco el que debe pagar el impuesto de actos jurídicos declarados y no el cliente. Una decisión que posteriormente se puso en suspenso por el propio tribunal. "Esto nos perjudica a todos", ha argumentado la directiva, quien ha señalado que esta situación "insólita" genera preocupación e incertidumbre en el sector. "Era mejor el criterio anterior, pero lo acataremos", ha subrayado.

La ejecutiva ha lamentado que "la banca tiene la batalla de las relaciones públicas perdida". "Se carga contra la banca como si obligásemos a los clientes a firmar hipotecas, lo hacen ellos con ilusión por adquirir su vivienda", ha subrayado. "Si uno no se defiende a ver quién le va a defender", ha subrayado.

Dancausa ha criticado en repetidas ocasiones durante la rueda de prensa de presentación de resultados del tercer trimestre a la actitud de "algunos políticos" de críticas a la banca. En este sentido, ha asegurado que, aunque se hace autocrítica respecto al pasado, "en algún momento alguien nos tiene que ayudar y proteger". "Estamos solos, tenemos que defendernos a nosotros mismos, hacemos autocrítica pero no tenemos que estar pidiendo perdón todos los días", ha remarcado.

La consejera delegada de la entidad ha argumentado que se han seguido firmando hipotecas y que no se ha frenado la actividad comercial de la entidad. Por el momento, el grupo está asumiendo el coste del impuesto de actos jurídicos declarados. La ejecutiva ha señalado que se está negociando con los clientes que todavía no tenían una oferta vinculante para intentar repercutir el coste. "Lo que no podemos hacer es vender las hipotecas a pérdida", ha remarcado en repetidas ocasiones.

"Estamos intentando ser más eficientes y que no repercuta entero el coste en el cliente", ha apuntado. La ejecutiva de Bankinter se ha referido además en este sentido a sus competidores: "Nosotros no hemos quitado nuestras ofertas de la web". Dancausa se ha remitido así al hecho de que varias entidades como Bankia, Santander o BBVA cerrasen el acceso a la información sobre crédito hipotecario en internet.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno penalice a los bancos que prolonguen procesos judiciales relacionados con cláusulas abusivas, la directiva ha asegurado que prolongar causas "no beneficia a nadie". Sin embargo, ha matizado que en ocasiones estas cláusulas abusivas han sido un movimiento por parte de abogados que tienen "un enorme negocio".

La entidad ha terminado el tercer trimestre, cerrado el 30 de septiembre, con un beneficio de 403 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En el apartado de ingresos, el margen de intereses (ingresados menos los recibidos) se incrementó un 6,7% respeto a un año antes. El margen bruto, en el que se suman el conjunto de los ingresos, creció un 7,5%, hasta los casi 1.370 millones de euros.

La consejera delegada ha asegurado que "hace unas semanas no dudaba en que alcanzaríamos un beneficio récord" para este ejercicio. Sin embargo, ha argumentado que es posible que el cambio de la doctrina sobre las hipotecas pueda afectar al beneficio.

La compañía anunció hace unas semanas la adquisición del negocio bancario de EVO y de su filial irlandesa de créditos al consumo. La operación, que todavía no se ha cerrado definitivamente y por ello todavía no se contempla en los resultados, supone el último ejemplo de concentración bancaria.

Dancausa ha señalado que la intención es integrar su banco digital Coinc con EVO, aunque sin avanzar cuál será la marca que se mantenga. Con esto, el grupo espera atraer a "clientes jóvenes que prefieren realizar sus operaciones por internet".