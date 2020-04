Domino's Pizza deja a empleados sin horas de trabajo en plena crisis: "Mi salario es de cero euros en abril"

Sonia (nombre ficticio) no podía imaginar que mantener el empleo durante la crisis del coronavirus podría llegar a ser una mala noticia. "Sería mejor que me hubieran incluido en el ERTE o, si te echan, al menos cobras el paro. Pero tengo un contrato, en teoría trabajo, y la realidad es que Domino's no me asigna horas y mi salario en lo que va de abril es de cero euros", lamenta la trabajadora de la multinacional de pizza, que forma parte del gigante de la restauración Alsea. Esta situación de desamparo se repite entre "muchos trabajadores" de Domino's Pizza, denuncia CCOO a eldiario.es, y confirman también en UGT. Desde Alsea apuntan que "en este momento no tienen ningún comentario que hacer respecto".

El grupo de restauración Zena Alsea, que cuenta con marcas como Vips, Starbucks y Domino's Pizza, entre otras, presentó en un inicio un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para toda su plantilla en España, unos 22.000 trabajadores. Sin embargo, más tarde sacó a unas 2.000 personas del ERTE dado que el servicio de reparto de comida a domicilio fue considerado "esencial" por el Gobierno y se mantuvo.

Sonia es una de las empleadas que no entró finalmente en el ERTE, lo que parecía favorable dado que iba a seguir trabajando en este tiempo. Lo mismo le ocurrió a Sergio (nombre ficticio), trabajador en otra tienda de Domino's Pizza en la capital, aunque él daba por hecho que estaba en el ERTE porque nadie en la empresa le informó de que no entraba en el expediente. La inquietud de ambos empezó cuando sus gerentes no les asignaron horas de trabajo en la primera semana de abril. Ocurrió lo mismo en la segunda. Ninguna, cuando suelen trabajar unas 25 horas y 20 horas semanales, respectivamente. Ambos trabajadores aseguran a eldiario.es que no saben cómo van a poder llegar fin de mes en esta situación.

"Nos empezaron a decir muchos trabajadores que la empresa no les estaba asignando ninguna hora en abril, por lo que no van a cobrar, porque Domino's Pizza paga por hora. Y luego muchos otros nos han comentado que les están poniendo muy pocas horas, cinco a la semana, con lo que se exponen al contagio al trabajar por salarios muy muy bajos", explica Raúl Calderón, delegado de CCOO en Domino's Pizza. El sindicato señala que solo ha detectado esta práctica en esta cadena dentro del grupo Alsea.

En UGT también han denunciado internamente esta situación, explica Omar Rodríguez, secretario general de Hostelería de UGT, sin que la empresa por el momento haya mostrado la intención de cambiar esta situación. Los sindicatos han pedido a Domino's la información de cuántas horas de trabajo está asignando a las 2.000 personas que sacó del ERTE, pero no les ha facilitado las cifras, apuntan en CCOO y UGT. "Esto no le está pasando ni a diez ni a quince trabajadores. No tenemos cifras, pero son bastantes, aunque no podemos decir cuántos", lamenta Rodríguez.

Contratos a demanda, ilegales en España

Raúl Calderón afirma que todos los trabajadores de Domino's Pizza a tiempo parcial, "que son la gran mayoría", tienen un contrato "con una jornada de horas anual con una distribución irregular que ya habíamos denunciado en el pasado". El representante sindical explica que en la práctica la empresa solía mantener las horas de trabajo a los empleados, pero que se reservaba la capacidad de distribuirlas como quisiera con el argumento de que la jornada es anual.

"Nosotros ya habíamos dicho que eso no se podía hacer, no pueden dejar a los trabajadores sin saber qué van a ganar cada mes y que podía darse el caso de tener a trabajador con contratos de cero horas, que es ilegal. En la dirección nos decían que cómo se iba a dejar a alguien con cero horas, que eso era imposible. Pues ahora lo estamos viendo", argumenta Calderón, que pide públicamente a la empresa que cese en esta práctica.

La profesora de Derecho del Trabajo Ana Belén Muñoz Ruiz explica que "en la distribución irregular de la jornada hay una bolsa de horas que se puedan alterar, pero si toda la jornada de trabajo está en el aire, si el trabajador no se sabe si se va a producir o no el trabajo, eso huele bastante al contrato de cero horas y en España no está permitido". Esta modalidad de contrato a demanda no es legal en nuestro ordenamiento jurídico, aunque sí en Reino Unido e Italia, con ciertas particularidades, explica la docente.

"Desde mi punto de vista hay una irregularidad clara. Evidentemente, no puede ser que el trabajador esté disponible y que no se le pague salario si no realiza unas horas. Esa disponibilidad es abusiva. Desde mi punto de vista, esto es ilegal, sin lugar a dudas", analiza Muñoz Ruiz sobre la situación de estos trabajadores.

"No sé cómo voy a pagar el alquiler"

Sonia y Sergio comparten su ansiedad y preocupación por la falta de horas de trabajo, que les aboca por el momento a un abril sin salario. "Es que no puedes cobrar el paro, porque se supone que tienes trabajo y tampoco puedes pedir las ayudas del Gobierno. Porque miré la del alquiler pero se supone que yo no estoy afectada porque sigo teniendo trabajo, no estoy en un ERTE ni despedida. Pero no tengo salario", dice con desesperación Sonia. Tiene varios hijos y su pareja está afectada por un ERTE, "pero hasta mayo no cobra la prestación por desempleo". La previsión de ingresos en su hogar este abril es "cero euros", repite una y otra vez.

Sergio no puede pagar el alquiler de su habitación este mes y por el momento ha logrado que su casero le permita demorarse en el abono, "aunque tengo que pagar los gastos, eso sí, y la cuota de un préstamo antiguo que tengo con el banco y que ellos no entienden ni de nóminas ni de nada. Solo que tengo que pagar", afirma el empleado.

Ambos trabajadores afirman que han pedido explicaciones y una solución a sus jefes y directores de centros en Domino's Pizza, pero afirman que nada cambia. "Nos están dando la espalda, en ningún sitio nos hacen caso", lamenta Sergio. Los dos trabajadores han decidido señalar públicamente a la multinacional con la esperanza de que algo cambie en lo que resta de mes. "Pagan el día 24, aunque sea poco, a ver si al menos consigo algunas horas hasta entonces", dice el trabajador. "He llamado para saber si estoy en el horario y nada. Es mi tercera semana y sigo sin horas y sin información. Necesito trabajar, mis hijos tienen que comer", dice Sonia casi a modo de súplica.