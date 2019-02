El Gobierno impone un control al 50% del gasto de los ministerios hasta que haya nuevos presupuestos

El Gobierno ha dado orden a los ministerios de que no gasten más del 50% de lo estipulado en los presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy, aún en vigor, han confirmado a eldiario.es fuentes gubernamentales. Estas fuentes explican que es una consecuencia de la prórroga presupuestaria y que si se quiere incurrir en un gasto superior al 50% comprometido, se tendrá que pedir autorización a Hacienda.

"Siempre que se prorrogan unos presupuestos, se incluye una instrucción para que los Ministerios no puedan gastar mas del 50% de ese Presupuesto. La razón es lógica. No es una prorroga para todo el año sino hasta que se aprueben los nuevos. No obstante, es un límite formal. Hacienda puede autorizar superar ese limite hasta el 100, y así lo hace habitualmente", añaden fuentes del Gobierno.

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, Irene Montero, ha sido quien ha dado a conocer públicamente esta medida, al pedir a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno que confirmara si ha dado la orden "secreta" a sus ministerios de "no gastar más del 50% de lo presupuestado en los presupuestos" prorrogados, aunque el presidente ha eludido responder.

Todavía siguen en vigor las cuentas prorrogadas de 2018, debido a la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos para 2019, que la semana pasada fueron devueltos al Gobierno con la aprobación de las enmiendas a la totalidad, una circunstancia que ha acabado precipitando la convocatoria de elecciones anticipadas.

Cuando el Ejecutivo del PP aprobó en enero del año 2018 un una medida de control del 50% sobre los presupuestos prorrogados de 2017, el PSOE tildó la iniciativa de Cristóbal Montoro de "extorsión" y "chantaje". Tanto este grupo parlamentario, entonces en la oposición, como Unidos Podemos, pidieron entonces la comparecencia del ministro de Hacienda.

Fuentes socialistas matizan que la diferencia ahora es la convocatoria de elecciones: "No es lo mismo limitar el gasto cuando gobiernas que hacerlo cuando se convocan elecciones. Es más, supone respeto institucional para evitar que el nuevo gobierno acceda al poder y se encuentre el presupuesto del ejercicio ya comprometido", alegan. Añaden además que la instrucción del año pasado era "más restrictiva" y actualmente ya se están firmando autorizaciones para aumentar el gasto.