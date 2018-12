El Gobierno colocará al exministro Miguel Sebastián como consejero de Indra

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto al exministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián como consejero de la empresa tecnológica Indra, según han confirmado a EFE fuentes del holding público. El nombramiento deberá ser acordado por el consejo de administración de Indra, previsto para finales de mes.

La SEPI, hólding público que posee una participación del 18,7% en el capital de Indra, sienta también en el máximo órgano de gobierno del grupo tecnológico al exministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1990 y 2002 y alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. Al ser consejeros dominicales (no independientes), estos puestos pueden ser cambiados a discreción del accionista, en este caso SEPI.

Según avanza hoy el diario Cinco Días, Miguel Sebastián ocupará el puesto que ha dejado vacante el abogado Adolfo Menéndez, al que la SEPI acordó cesar como consejero el pasado miércoles.

Sebastián, que va a tener una retribución estimada de 128.000 euros brutos anuales como consejero de Indra, es doctor en Economía y fue director del Servicio de Estudios del BBVA de finales de 1999 a enero de 2003, fecha en la que se incorporó al equipo de asesores económicos del entonces secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, con quien continuó como director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno desde 2004 a 2006.

Como economista, ha trabajado además en la Dirección de Planificación del Ministerio de Hacienda, en el Servicio de Estudios del Banco de España y fue director general de InterMoney.

En abril de 2008 regresó a la política como ministro de Industria del Gobierno de Zapatero, un cargo que ocupó hasta 2011. Desde entonces, se había mantenido vinculado a la docencia y alejado de la administración de empresas.

En una entrevista en El Independiente en septiembre pasado, Sebastián se pronunció así sobre las denominadas puertas giratorias: " Yo soy partidario de prohibir completamente las puertas giratorias . Sé que suena duro. Una persona que haya tomado decisiones que hayan afectado a una empresa no puede trabajar en esa empresa. Alguien pensará que es una pérdida de talento… bueno. En todo caso, yo dejaría la vía a que se fuera a una empresa genuinamente extranjera. No me vale una filial".