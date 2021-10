Las aerolíneas avisan de la saturación del espacio aéreo y ya prevén retrasos

“Nos preocupa la congestión del tráfico aéreo”, asegura Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). “Desafortunadamente, vuelve a ser un problema. La puntualidad de llegadas se están acercando a los niveles de 2019. Pensábamos que no nos iba a preocupar en mucho tiempo, A los niveles que estamos, no tendríamos que estar viendo estos retrasos, sobre todo nos preocupa de cara al verano de 2022”, ha indicado durante la presentación de las perspectivas de los operadores para los próximos meses.

“Congestión del espacio aéreo, capacidad y recursos, son las mismas causas. Vemos problemas en distintos sitios, como Francia, algo menos en Alemania, el 80% de los retrasos que afectan a España se generan fuera”, ha resumido Gándara. “Vamos a tener los mismos problemas mucho antes de lo que pensábamos”, ha recalcado. Por ello, insta a poner en marcha la creación del Cielo Único Europeo, más en un momento donde aún se está lejos de recuperar la normalidad prepandemia.

Más policía en los aeropuertos

Gándara también ha pedido "aumentar la dotación de Policía Nacional en los aeropuertos con más tráfico internacional para evitar aglomeraciones como las experimentadas el pasado verano”. Lo reclama por las colas en los controles de pasaportes en los últimos meses, en el caso de los pasajeros del Reino Unido y de países extracomunitarios, en los principales aeropuertos de la red. “También, nos preocupa de cara al próximo verano”, ha reconocido.

El sector ya ve la recuperación, aunque no se llegue a la normalidad. Entre abril y septiembre se ha recuperado un promedio de un 58% de los vuelos que existían en el mismo periodo de 2019; y algo menos de pasajeros un 42%. Si se ve el conjunto del año, la recuperación de los vuelos comerciales es del 51% y del 36% en el número de pasajeros. En cuanto a las rutas, ya se ha retomado el 80%.

“Lo que esperamos es que este invierno continúe la recuperación, se consolide en 2022 y en 2023 lleguemos a los niveles de tráfico previos a la pandemia”, afirma Gándara, aunque asume la incertidumbre por la evolución del Covid. Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, las aerolíneas prevén operar 672.000 vuelos, un 1,9% más que 2019, sobre todo por el tirón de Canarias y Baleares.

¿Qué pasará con los precios de los billetes de avión?

La patronal de las aerolíneas reconoce que es difícil de prever. “Dependerá de cómo vaya la oferta y la demanda, para que la gente vuelva a volar. Los vuelos no se compran con tanta antelación como antes, muchas compañías no saben con certidumbre lo que van a operar en diciembre”.

El problema es el alza del petróleo, El presidente de ALA reconoce que hay compañías que han protegido balances con contratos a futuro; otras, no. “El combustible es el 30% de los costes de cualquier compañía aérea; y el hecho de que suba o pueda subir más es una presión en los costes”.

“Los precios dependerán del equilibrio. Si hay que sacrificar la rentabilidad pues lo vamos a seguir haciendo”, asume, en un intento de estimular la demanda.

Respecto a la ampliación del aeropuerto del Prat, ALA estaba a favor de ampliar la instalación barcelonesa “Desde el primer momento, lo defendimos. Una de las razones era el hub, pero otra, era previa. Antes de la pandemia estaba saturado algunas horas del día y la ampliación permitiría más resiliencia y capacidad, porque antes de la pandemia había retrasos muy elevados. En el mejor de los casos será un retraso de la ampliación, en el peor, que no sea haga”, ha resumido Gándara. “Si se recupera la normalidad en 2023, es probable que se vuelva a esa situación. Tendremos que ver cómo minimizarla”.

Situación del empleo

El sector de las aerolíneas mantiene 4.500 en ERTE de las 17.000 que estaban en esa situación en abril de 2020. “Hemos insistido en que, aunque el porcentaje de vuelos crece, la ocupación no está ahí. Es una demanda cambiante, es buena noticia que los ERTE se hayan extendido hasta febrero”, ha indicado el presidente de ALA. “Depende del perfil de cada compañía, algunas van repartiendo la carga de trabajo, sacando y metiendo gente del ERTE. Lo que queremos es una recuperación”.

Otro de los flecos sueltos del sector es la solvencia de las compañías, tras las millonarias ayudas públicas pedidas por el Covid. “En lo que llevamos de siglo XXI han desaparecido 30 compañías aéreas. No hay que desacartar que alguna más pueda desaparecer. Hemos reforzados solvencia y capital y a corto plazo no parece una opción plausible, pero no se puede descartar".

“Cuando haya que devolver esos créditos, que suponen el 120% de los ingresos anuales en tiempos normales, habrá que ver cómo queda la situación del mercado”, ha reconocido Gándara.

“La consolidación es una tendencia que ya estaba. Estados Unidos ya por delante. Allí, los cinco grandes operadores tienen un 85% del mercado; en la UE es un 60%”, aunque asume que las normativas, la Competencia y el control de la propiedad son diferentes.

Y respecto a la fusión de Iberia y Air Europa, la deja en el aire, en función de lo que consideren las compañías, las exigencias de devolución de las ayudas y la decisión de Competencia de la UE.