La CEOE regulariza a su presidente: pasa de autónomo a asalariado y con un sueldo de casi 400.000 euros anuales

La patronal contrata a su presidente. La CEOE ha decidido cambiar la situación laboral de su máximo representante, Antonio Garamendi, que facturaba sus servicios como autónomo y que ahora pasará a estar en nómina de la organización tras la recomendación de su comisión de control presupuestario. Además, la CEOE ha decidido aumentar su salario a “casi 400.000 euros” al año, según fuentes de la CEOE, que dentro algunos miembros sitúan en concreto en “380.000 euros” anuales.

El nuevo sueldo del presidente de los empresarios supone aplicar un incremento “del 7%” respecto lo que venía cobrando Antonio Garamendi, ubican algunas voces dentro de la organización. El “3%” anual que ha acordado la patronal para todos sus empleados más lo que no se había subido a Garamendi de los pasados ejercicios. Otros medios, como El País, sitúan el alza en un 9%.

La versión oficial de la dirección de CEOE, en cambio, es que el incremento que se aplicará es solo del 3%, “como al resto de empleados”.

En estos momentos, cuando la devaluación de los salarios es una de las principales batallas laborales y económicas, la patronal se ha negado a sentarse a negociar la subida del salario mínimo, el sueldo legal más bajo en España, y ha puesto grandes resistencias a la negociación de un pacto estatal de salarios. Por ello, el aumento de las remuneraciones del presidente de la CEOE adquiere una especial relevancia.

No hay transparencia con su sueldo

Verificar cuál es realmente la subida salarial y cuánto cobra el presidente de la patronal no es sencillo, puesto que la CEOE no informa de la retribución de Antonio Garamendi, pese a estar obligada por sus propios estatutos. “El presidente podrá tener, o no, retribución, y en caso de tenerla deberá ser aprobada por al Junta Directiva y publicada en las cuentas anuales auditadas”, recoge este código interno de la organización de empresarios.

Sin embargo, las cuentas de CEOE no informan de la retribución del presidente, que hasta ahora ha facturado sus servicios como autónomo.

Fuentes de la patronal apuntan que sus retribuciones se incluyen en las cuentas, pero no por separado sino que están dentro de apartados más amplios y que esto “cumple con el portal de transparencia”, por lo que “no habrá ningún cambio” al respecto, indican.

Contratado como alto directivo

El cambio en la contratación del presidente de CEOE se produce tras un primer mandato en el que ha estado ejerciendo el liderazgo de la patronal facturando sus servicios como autónomo. Ahora, que acaba de revalidar su puesto para un segundo mandato, la comisión de control presupuestario de la organización −cuyas riendas acaba de tomar Alejandra Kindelán, líder de la patronal de banca− propuso que Garamendi pasara a estar contratado como alto directivo.

Según la patronal, las labores del presidente de la CEOE se ha visto que son “más las de un consejero delegado o un presidente ejecutivo”, así que se se ha optado por hacer un contrato de alto directivo a Garamendi. “Sin derecho a paro ni Fogasa, ni tampoco indemnización”, recuerdan.

Desde la CEOE sitúan la regularización como algo normal, fruto de la revisión de varias cuestiones internas de la organización empresarial. “No hay nada ilegal”, insisten. Según miembros de la patronal, Antonio Garamendi ya era autónomo por sus empresas y venía cotizando por la base máxima, así que “no es un problema de infracotización” a la Seguridad Social, reiteran.

El cambio aún no se ha hecho efectivo, precisan en la organización empresarial, sino que está siendo examinado por la comisión de régimen interno y todavía debe ser validado por la Junta Directiva de la CEOE.