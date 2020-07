Guardiola asume con "cierta normalidad" que Banco Sabadell esté en las quinielas de una hipotética fusión

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha afirmado que el hecho de que la entidad esté entre las quinielas para ser protagonista en una hipotética operación de consolidación refleja "cierta normalidad".

Así lo ha indicado Guardiola durante la rueda de prensa telemática posterior a la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2020.

"Que nosotros podamos estar en las quinielas me parece que tiene cierta normalidad", ha subrayado después de que en los últimos meses los supervisores o expertos en banca de inversión hayan profundizado en el tema de las fusiones realizando análisis e hipótesis sobre posibles candidatos, respectivamente.

En su opinión, el concepto de las fusiones tiene sentido industrial en los mercados maduros y con presión en la parte alta de la cuenta de resultados.

Este escenario, unido a la obligación de realizar nuevas inversiones en transformación digital, acaba creando dificultades que tienen como consecuencia el sentido de ejecución de estas operaciones de consolidación.

Guardiola también cree que hay "muchas ganas de fusiones transfronterizas", ya que implicaría un "gran paso" en la construcción de una Europa económicamente más integrada. No obstante, ha reconocido que la consolidación internacional es menos apetecible para los inversores porque genera menores sinergias de costes.

En cualquier caso, el banquero ha asegurado que el foco de Banco Sabadell en la actualidad es el de tratar de lidiar la crisis y mejorar la rentabilidad de forma orgánica. "Hoy Sabadell está súper concentrado en hacer frente a esta situación económica tan compleja, para la que creo que estamos muy preparados", ha indicado.

Guardiola ha reiterado que superar la crisis del coronavirus ocupa el 100% del tiempo y por eso no están reflexionando en otras cuestiones. "No me da de más la cabeza para pensar en otras cosas", ha apostillado.