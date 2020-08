Juan Abelló entra en Merlin

En el segundo trimestre del año y a través de su sicav

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El empresario Juan Abelló ha entrado en el capital social de Merlin al tomar títulos por valor de un millón de euros de la mayor socimi cotizada por valor de activos, una inversión que ha realizado a través de su sociedad de inversión de capital variable (sicav) y durante el segundo trimestre del año.

La sociedad de Abelló apuesta por la socimi después de que esta firma entrara en la 'Operación Chamartín', el desarrollo urbanístico del Norte de Madrid, considerado uno de los mayores de Europa, al convertirse en segundo socio de la promotora del proyecto, que además acaba de lograr 'luz verde' definitiva para su puesta en marcha.

La sicav del empresario toma títulos de Merlin coincidiendo con la también entrada en la compañía de Manuel Lao, empresario del sector del juego y expropietario del grupo Cirsa, que en los últimos meses ha tomado un 6% de la compañía y se ha convertido en su segundo mayor accionista.

Santander se mantiene como primer socio, con un 22,2% del capital de la socimi que, desde su constitución en 2015, y además de posicionarse en la 'Operación Chamartín', ha conformado una cartera de edificios de oficinas, centros comerciales y naves logísticas valorados en unos 12.775 millones de euros y que generan algo más de 500 millones en rentas anuales.

En el caso de Abelló, se trata de la primera incursión que realiza a través de su sicav en una socimi, que no obstante ya atrajo el interés de otra gran fortuna. Alicia Koplowitz tuvo acciones de la compañía que dirige Ismael Clemente entre 2015 y 2016.

En el caso de la firma de inversión del empresario, ha tomado acciones de Merlin por valor de 935.000 euros, según datos del primer semestre del año de la sicav remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La apuesta de esta firma de inversión de los Abelló por Merlin transciende coincidiendo con el eventual interés por parte de Brookfield y el repunte que registra en Bolsa ante esta información.

El fondo canadiense estaría interesado en entrar en el capital de Merlin e incluso habría sondeando a sus accionistas sobre la posibilidad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), según publica el diario 'Expansión' en su edición de este martes.

El supuesto interés del fondo sería, no obstante, no formal, dentro de las habituales muestras de interés que se registran de forma continua en el mercado, toda vez que los socios de la firma no habrían informado al consejo de administración, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector y de los socios.

"DE PIE" ANTE LA CRISIS.

Merlin se sitúa en el centro de atención del mercado después de publicar los resultados semestrales y confirmar su previsión sobre el impacto de la crisis, que acota a 66 millones de euros de rentas anuales, alrededor del 12% del total, derivadas de los acuerdos de reducción y moratorias de alquileres alcanzados con sus inquilinos.

No obstante, estos pactos conllevan una extensión del plazo de duración de los arrendamientos que, por su parte, generarán rentas adicionales de unos 101 millones de euros.

La compañía asegura que, "tras cerrar en 2019 su mejor año", está preparada para "aguantar de pie" el impacto de la crisis, gracias a su saneado balance y reducido endeudamiento, y a su cartera de activos e inquilinos.

A pesar de ello, por precaución, ha dejado en suspenso o pospuesto el grueso de los planes de inversión programados para mejorar y reposicionar distintos activos. También ha aplazado hasta fin de año la decisión sobre el reparto de dividendo complementario.