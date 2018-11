La ministra Calviño abre la puerta a prorrogar los presupuestos si no hay apoyos parlamentarios

Las cuentas del Gobierno han motivado una carta de Bruselas. Pero, sobre todo, están en el aire ante las dudas sobre todo de los nacionalistas catalanes, que incluyen en las negociaciones de los presupuestos el procés y la situación de los políticos presos.

¿Confía en que se puedan aprobar los presupuestos en España? "El Gobierno está determinado a llevar adelante el plan presupuestario porque creemos que son los presupuestos que España necesita", ha asegurado la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la llegada al Eurogrupo en Bruselas: "Es el plan A y confío en que todos los partidos se den cuenta de que es lo que España necesita y los apoyen. Me resulta difícil entender que haya partidos que ni siquiera estén dispuestos a discutir sobre esta base para llegar a un consenso. También me parece que mezclar en la negociación presupuestaria otras cuestiones no es deseable, sobre todo si son judiciales. Seguimos trabajando para armar esos consensos y lograr ese apoyo, y si al final no se hiciese, el sistema prevé, no es la primera vez que sucede, la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios. En todo caso, hemos puesto sobre la mesa la creación de nuevos impuestos que será enviada las Cortes en las próximas semanas".

"No he notado preocupación por parte de la Comisión Europea", ha afirmado Calviño, que ha llegado al Eurogrupo tras reunirse con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici: "No noto una preocupación especial, estamos en una fase normal de intercambio de información con las instituciones comunitarios. El Gobierno de España tendrá puntualmente informada a la Comisión de cualquier desarrollo y cualquier cambio se produzca entre ahora y la presentación de los presupuestos".

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, al ser preguntado por su reunión con Calviño, ha afirmado: "Sé que su preocupación es que España tenga un nuevo presupuesto, que sea creíble y con una reducción clara del déficit estructural".