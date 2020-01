El profesor universitario Joaquín Pérez Rey será el nuevo secretario de Estado de Trabajo y Economía Social

El profesor de Derecho laboral Joaquín Pérez Rey (Madrid, 1973) será el nuevo secretario de Estado de Trabajo y Economía Social en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, según ha podido saber este sábado eldiario.es. Así pasará a denominarse la actual secretaría de Estado de Empleo, en manos ahora de la catedrática Yolanda Valdeolivas en el mandato de Magdalena Valerio. Entre los retos más inmediatos de Pérez Rey se encuentran el desmontaje de algunos elementos clave de la reforma laboral del PP de 2012, que el nuevo Ejecutivo progresista se ha comprometido a revertir de manera "urgente".

El docente universitario, doctor en Derecho y actualmente director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, se unirá como 'número dos' al equipo de la nueva ministra de Trabajo, la abogada laboralista gallega Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.

Además, la ministra Díaz nombrará jefa de gabinete a la catedrática en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social María Amparo Ballester Pastor (1964), especializada en desigualdad de género. Desde 2015 forma parte del European Network of Legal Experts in Gender Equality and non-discrimination (órgano asesor de la Comisión Europea en materia de género).

La nueva ministra de Unidas Podemos se rodea así de especialistas en Derecho laboral para afrontar su mandato al frente del Ministerio de Trabajo. Además de la derogación de varios aspectos de la reforma laboral de Rajoy de 2012, el Gobierno progresista de coalición se ha comprometido a elaborar "un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI" a largo plazo, una revisión de esta legislación (de 1980) que adapte el mercado de trabajo a las condiciones presentes y futuras.

Joaquín Pérez Rey, colaborador habitual de la Fundación 1º de Mayo y de la Fundació Cipriano Garcia, de CCOO, ha ahondado en la dualidad del mercado laboral en España, con una excesiva tasa de trabajadores con contratos temporales, así como en la figura del autónomo TRADE, muy utilizada de manera fraudulenta por las plataformas digitales y otras compañías en forma de falsos autónomos, según la Inspección de Trabajo.

Es autor de los libros Estabilidad en el empleo (2004); La transformación de la contratación temporal en indefinida. El uso irregular de la temporalidad en el trabajo (2004); El régimen profesional del trabajo autónomo económicamente dependiente: novedades legales y jurisprudenciales (2016) y, en colaboración con Antonio Baylos, El despido o la violencia del poder privado (2009).

También colabora con medios de comunicación, como eldiario.es, donde publicó varios artículos en el pasado. Recientemente escribió un artículo en Cuarto Poder en el que se opone a la mochila austriaca, una de las propuestas de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que el Gobierno incluyó en su 'Agenda del Cambio'. "Se trata, por todo ello, de un modelo que tiende a eliminar la naturaleza preventiva de la protección frente al despido", sostiene Pérez Rey.

Reducir el paro que alcanza aún a 3,2 millones de personas, seguir creando empleo, combatir la precariedad y avanzar en la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral son otros de los deberes pendientes del nuevo equipo de Trabajo.

En materia de igualdad de género, el Gobierno de coalición se ha comprometido a sacar adelante una ley de igualdad retributiva y de trato entre mujeres y hombres y de racionalización de horarios que facilite la conciliación.

La catedrática María Amparo Ballester Pastor será la jefa de gabinete de la ministra Yolanda Díaz. Imagen cedida a eldiario.es

La que será jefa de gabinete de la ministra Díaz es experta en desigualdad de género en el mundo del trabajo y la Seguridad Social, con "más de ciento cincuenta publicaciones científicas en revistas y publicaciones de excelencia sobre esta materia", explican fuentes próximas al nombramiento. Actualmente es directora del grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad de Valencia 'Desigualdades

socio-económicas y políticas públicas con perspectiva de género', desde el año 2016.