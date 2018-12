Los sindicatos temen más de 2.000 despidos en CaixaBank por el plan de cierre de más de 800 oficinas

Dos grandes ERE se avecinan el próximo año en el sector bancario: Santander y CaixaBank. El primero es el que afecta a la plantilla de la red comercial de Popular cuando se integren a lo largo del primer semestre y el segundo al plan de cierres de oficinas de la entidad catalana. En este último proceso, los sindicatos estiman que se producirán más de 2.000 despidos, según ha adelantado Cinco Días y confirmado este medio.

Empresa y sindicatos se han reunido en los últimos días para analizar la situación del grupo con el nuevo plan estratégico, presentado el mes pasado en Londres. Entre otros puntos, este plan incluye el objetivo de cierre de más de 820 sucursales urbanas de la entidad, para centrarse en menos locales pero más grandes.

Ricard Ruiz, secretario general de CCOO en CaixaBank, asegura que en base a los datos aportados por la entidad se puede prever que el número de despidos se encuentre entre los 2.200 y los 2.500. Por su lado, la compañía ha preferido no valorar el proceso en este momento.

El proceso no cuenta todavía con calendario, pero las citadas fuentes sindicales apuntan que no arrancarán las negociaciones previsiblemente hasta después de las fiestas. Ruiz avanza que el objetivo es que todas las bajas que se lleven finalmente a cabo sean voluntarias y que no se admita la movilidad geográfica.

No será el primer recorte de plantilla que realice CaixaBank en los últimos años. En 2013, tras la integración de varias cajas bajo el paraguas de la Caixa, se realizó un primer proceso que llevó a la salida de unas 2.400 personas y en 2015 se aprobó un segundo recorte para 700 empleados.

CaixaBank presentó en noviembre un plan estratégico basado en una mayor apuesta por los canales digitales y con una reformulación de su estrategia en el plano de las sucursales. Este plan consiste en apostar por las sucursales Store, más grandes, y aglutinar en ellas las oficinas de menor tamaño en las ciudades grandes y medianas. En este sentido, los sindicatos aseguran que la empresa les ha trasladado que ya se conocen las sucursales que se cerrarán durante los próximos años.