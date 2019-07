Las supuestas vicepresidencias prometidas a Iglesias y Rivera: lo que sabemos de las ofertas de Sánchez

En los últimos días se ha vuelto a hablar del ofrecimiento de la vicepresidencia del Gobierno por parte de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias o Albert Rivera. En dos ocasiones Pedro Sánchez se ha preparado para una sesión de investidura para ser elegido presidente del Gobierno y se ha rumoreado con la vicepresidencia: en 2016 y en 2019. Os contamos lo que sabemos.

Ni Ciudadanos ni el PSOE confirmaron nunca que se ofreciera a Rivera ser vicepresidente en 2016

Pablo Iglesias aseguró en una entrevista en Telecinco (min. 6:40) el 8 de julio que en el acuerdo de investidura de Sánchez de 2016 entre el PSOE y Ciudadanos "Sánchez se comprometió a hacer vicepresidente a Rivera". Dos días después, Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, negaba ese punto en la Cadena Ser (min. 9:07) donde aseguró: "Hemos escuchado que nosotros en el 2016 le ofrecimos una vicepresidencia a Rivera [...] no es cierto".

Esta es la primera vez que una de las dos partes implicadas en aquel acuerdo de investidura niega públicamente que se ofreciera a Albert Rivera la vicepresidencia del Gobierno.

La primera vez que se habló de esta posibilidad fue a raíz de una publicación aparecida en agosto de 2016 en el diario Público en las que se recogía que el acuerdo firmado entre los socialistas y la formación naranja escondía una cláusula que hubiera desembocado en un Gobierno en el que Albert Rivera habría sido nombrado vicepresidente. Según ese medio, fuentes de Ciudadanos decían: "En nuestro pacto con el PSOE, Rivera sería vicepresidente. Íbamos a entrar en el Gobierno".

Sin embargo, al día siguiente, el secretario general de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, desmintió este punto asegurando que "nunca se habló de eso ni era un pacto secreto" y recordó que su partido y el PSOE firmaron "un acuerdo para una investidura, pero como no se produjo no hubo lugar a hablar de ningún Gobierno". Además, Gutiérrez señaló que "todo lo que se quiera hablar sobre ese tema no corresponde más que a hipótesis o futuribles".

Además, Ciudadanos siempre había rechazado públicamente entrar en el Gobierno. Albert Rivera aseguró en la campaña electoral de 2015: "No entraremos en ningún Gobierno que no presidamos nosotros". Y, de hecho, cuando su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, insinuó que la formación naranja debería estar en el Ejecutivo asegurando que un Gobierno monocolor del PSOE sería demasiado "débil", miembros de Ciudadanos como José Manuel Villegas rectificaron esa postura y negaron que ese punto estuviera encima de la mesa.

No se ha negociado con una vicepresidencia para Iglesias en 2019

En redes sociales y algunos medios se ha publicado que Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, había asegurado que Iglesias había pedido "ser vicepresidente del Gobierno de Sánchez".

Estas afirmaciones se desprenden de las declaraciones de Calvo en Telecinco (min. 1:06:00) en las que aseguró que "el señor Iglesias, hace tres años, estaba en 'quiero ser vicepresidente y votó en contra de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno socialista de hace tres años'. Yo lo veo en el mismo sitio". Sin embargo, en ningún momento Calvo confirma que Iglesias haya solicitado ser vicepresidente o que se lo haya ofrecido Sánchez. A lo que se remite es a decir que "el señor Iglesias está hablando de cargos".

De hecho, Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser (min. 18:40) negó el lunes 15 de julio que Iglesias le hubiera pedido la vicepresidencia: "Nunca me ha explicitado eso", en referencia a las negociaciones de investidura actuales.

Iglesias sí pidió ser vicepresidente en 2016 y Rajoy se lo ofreció a Rivera

Después de las elecciones de 2015, el entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy, rechazó someterse a una sesión de investidura por tener "una mayoría absoluta de votos en contra". Ese mismo día, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se propuso como vicepresidente de un Gobierno de Pedro Sánchez, pero esto nunca se plasmó en ningún acuerdo o pacto.

Sin embargo, Pedro Sánchez no consiguió ser investido presidente y en junio de 2016 se repitieron las elecciones. En agosto, buscando un acuerdo de investidura, Mariano Rajoy ofreció a Ciudadanos entrar en el Consejo de Ministros de un futuro gobierno de coalición y que Rivera se convirtiera en vicepresidente.