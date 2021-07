549 perceptores de RGI tendrán que devolver en 60 cuotas los atrasos pagados por la Seguridad Social en concepto de IMV

El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, dirigido por la vicelehendakari Idoia Mendia, ha informado este lunes de que son 549 los perceptores simultáneos de la renta de garantía de ingresos (RGI) y del ingreso mínimo vital (IMV) que tiene que devolver el pago que recientemente han recibido de la Seguridad Social con los atrasos de las prestaciones atrasadas desde el reconocimiento del derecho. Son personas que en el entretanto habían percibido la cuantía con cargo a la Lanbide y ahora disponen de 60 meses para reintegrar esas cantidades en cuotas mensuales, como adelantó este periódico.

El laberinto del IMV en Euskadi: una transferencia que no llega, un ministro que no se mueve y perceptores devolviendo dinero hasta 2026

Saber más

Destaca el Ejecutivo vasco que estas personas están en esta situación por haber acudido a la Seguridad Social a reclamar el IMV. Quienes lo hicieron vía Lanbide, que no es titular de la prestación pero sí la gestiona desde septiembre de 2020, han tenido una "conversión automática" y no han acumulado atrasos. Son 15.095, según estas mismas fuentes. De lo que no hay datos es de otro tercer supuesto, el de personas que no han cubierto todo lo que se les debía de IMV con RGI y a los que también se les reclaman las 60 cuotas.

En el medio de este laberinto se sitúa la demanda de Euskadi de recibir la transferencia "íntegra" del IMV de modo que gestione las solicitudes pero también las autorizaciones y pagos, ahora en manos de la Seguridad. Se trata de que los dos sistemas de protección se sumen y garanticen un umbral de recursos a los perceptores sin que ellos perciban que cobran de dos cajas diferentes. “No hay un doble derecho. Hay un único derecho a un mínimo de ingresos. Pedimos la transferencia íntegra para evitar este follón. Vienes a mi ventanilla y yo ya me apaño con el Estado”, explican fuentes de Lanbide.