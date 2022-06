La Cruzada

En una de las últimas entrevistas concedidas a un medio de comunicación, pocos meses antes de su fallecimiento, el novelista y economista Jose Luis Sampedro aseguraba que: “El poder existente, que es el poder económico, domina los medios de comunicación e inculca a la gente las ideas a través de dichos medios. La gente vota según lo que ve y lo que le dicen en la televisión y no piensa para nada en todo aquello que se le oculta ya que estamos educados para no pensar”.

Los propietarios de los grandes medios de comunicación de nuestro país han decidido que el actual Gobierno ha de salir derrotado, cautivo y desarmado, en las próximas elecciones generales. Madrid primero, Castilla y León después y ahora Andalucía han sido las primeras plazas tomadas en la minuciosa reconquista planificada en los despachos de los siniestros poderes económicos que controlan dichos medios. Constructores, banqueros, obispos, terrateniente, etcétera, etcétera, la élite de la España eterna, tahúr y pendenciera, la que aprovecha la pandemia para hacer negocio con las desgracias de sus compatriotas, la que roba, la que ora y embiste cuando se digna a utilizar la cabeza, es la que controla la mayoría de los medios, la que manipula la realidad, la que impone la conversación pública y la que tiene a una jauría hambrienta, o sea a una multitudinaria manada de periodistas, en nómina.

Nunca sabremos quién es M. Rajoy. Nunca conoceremos el rostro del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Nunca nos relatarán completas las divertidísimas hazañas de la policía patriótica creada por los moderados. Nunca investigarán la muerte de ocho mil ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el confinamiento. Nunca nos informarán de lo que nos importa, sino de lo que les conviene que nos importe. Lo sabemos todo de la niñera de Irene Montero, por ejemplo, pero no sabemos nada de por qué las entidades financieras no devuelven a los españoles los más de sesenta mil millones que supuestamente les prestamos para que no se hundieran tras largos años de demostrada incompetencia.

En un discurso pronunciado en la ciudad de Lugo el 21 de agosto de 1942, Francisco Franco, el general asesino, reveló, sospecho que más de lo que él pretendía, el concepto que tenía de “una España más justa” cuando declaró que “nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos”. La guerra mediática que la izquierda de nuestro país, en clara inferioridad numérica, está perdiendo, tendrá las mismas consecuencias. La Cruzada en la que están inmersos ahora mismo los constructores, los banqueros, los obispos, los terrateniente, etcétera, etcétera, nos traerá, otra vez, “una España más justa” donde los ricos que combaten en esta guerra mediática saldrán más ricos.