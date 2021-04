Donostia acoge 'Aita Mari', un documental que nace con la idea de transformar un pesquero en un barco de rescate

La 18º edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián ha dado voz y claridad al documental 'Aita Mari', presentado esta mañana ante los medios en el teatro Victoria Eugenia. A la presentación han asistido Javi Julio, director de la película, Iñigo Mijangos, presidente de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, e Izaskun Arriaran, coordinadora de la misma ONG.

La pieza, dirigida por el fotoperiodista donostiarra Javi Julio y producida por Nervio, profundiza en la realidad que viven cientos de personas en el Mediterráneo Central día tras día. “Me gustaría que la gente sea consciente de que con su acción podrían cambiar las cosas. No se puede normalizar el hecho de que muera gente en el mar”, ha señalado Javi Julio refiriéndose al propósito de su proyecto.

La historia de 'Aita Mari' nace con una idea insólita: transformar un pesquero en un barco de rescate para salvar a los refugiados que se ahogan en el Mediterráneo. “Lo que parecía un rodaje de escasos meses se ha convertido en un proyecto de más de tres años”, ha explicado su director, quien también ha aclarado que “la idea estaba pensada antes de la pandemia, de modo que se alargó”. Así, el plan se vio afectado por la COVID-19 y el equipo tuvo que cumplir todas las normas de salud pública. “Realizamos todos los test correspondientes, tanto a la tripulación como a los refugiados. A nivel de trabajo nos organizamos bien, pero fue complicado llevar el protocolo de sanidad en un espacio tan pequeño como el barco”, ha recalcado Arriaran.

El contratiempo

Una vez finalizadas las obras de reacondicionamiento, la tripulación se encontró con un inconveniente que les tuvo parados casi un año: las directrices del Gobierno de España. “La voluntad política siempre es un obstáculo para la ayuda humanitaria, a pesar de que Europa es el centro sagrado de los derechos humanos'', ha explicado Mijangos. El Gobierno español no autorizó un permiso para que el barco Aita Mari realizará sus misiones de auxilio en el mar. “Cada solicitud de la ONG a la Administración recibía una respuesta que podía tardar hasta tres meses en llegar, y que consistía en el requerimiento de más papeles”, ha señalado Julio, quien ha confesado que “las ganas de trabajar en defensa de la vida y los derechos humanos se iban desvaneciendo”.

Al mismo tiempo, el presidente de la ONG, Iñigo Mijangos, ha afirmado que “el Estado juega con los tiempos y gana por agotamiento”. Así, el contexto político se convirtió en uno de los pilares del documental. "Esto tiene que entenderlo todo el mundo. ¿Por qué un gobierno acoge al Aquarius y niega la salida de nuestro barco meses después?", ha cuestionado el director de 'Aita Mari'.

Tras casi un año de espera, finalmente la tripulación logró hacer frente a las trabas burocráticas y zarparon hacia el Mediterráneo Central con el fin de buscar pateras y otras navegaciones en riesgo. “Esto es un trabajo y esfuerzo de todo el salvamento humanitario”, ha señalado Julio, después de haber plantado cara a los Estados de la Unión Europea en “una partida desigual”.

Aportando su grano de arena en las injusticias y contradicciones de la sociedad, 'Aita Mari' es un documental esperanzador y no una película sobre la épica del rescate en el mar. “Habla de cómo gente sencilla y anónima se transforma para realizar el trabajo que deberían hacer los estados”, ha apuntado su director, que también ha señalado la “carga dramática” que reflejan muchos documentales y que provocan rechazo en el espectador. “Para nosotros no era necesario mostrar la tragedia, es significativo pero no lo más importante”, ha comentado. A su vez, Mijangos ha descrito el proyecto como un “documental didáctico” para que todas las personas entiendan la situación.

El documental será presentado mañana ante el público en un pase que tendrá lugar en el teatro Victoria Eugenia a las 18:30 horas. Todas las entradas para la sesión han sido vendidas, por lo que solamente podrán acceder aquellos que presenten la invitación.