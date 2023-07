ELA rechaza el decreto de residencias: “Ni garantiza la atención de dos horas por paciente ni elimina la precariedad”

ELA ha dado un no rotundo este lunes al decreto de residencias que prepara el Gobierno vasco: “Ni mejora los ratios por paciente ni elimina la precariedad de los trabajadores”, han señalado. El sindicato ha considerado que los ratios de trabajador por paciente que establece la nueva normativa “sigue sin garantizar un mínimo de tiempo por residente de dos horas, tal como ELA reivindica desde hace años, y las auxiliares de enfermería tendrán que realizar trabajos de enfermería que no les corresponden”, para cubrir la falta de enfermeras, además de otras cuestiones por las que exigen la “inmediata retirada” de este borrador, y la creación de una comisión en la que estén presentes todas las partes, para que el Gobierno vasco, las diputaciones, los sindicatos y las trabajadoras del sector y las asociaciones de familiares “trabajen conjuntamente para establecer unos mínimos que garanticen unas condiciones dignas”.

La competencia de gestión de las residencias es en Euskadi de las tres diputaciones forales, pero el Gobierno autonómico prepara una modificación del decreto de coordinación y regulación básico que tendrá incidencia sobre las residencias de los tres territorios. Unas modificaciones que se han llevado a cabo sin consultas previas con el sector, lo que le ha valido las críticas de todos los sindicatos.

ELA, sindicato mayoritario en el sector, ha señalado que en lo que se refiere a las ratios el borrador de decreto del Gobierno vasco “sigue vinculando la ratio con la jornada laboral, es decir, los minutos que se dedican a un residente dependen de las horas de trabajo establecidas (que en cada territorio son distintas), ya que la ratio de 0,33 que se quiere establecer para 2029 se aplicará sobre esas horas”. Esto supone que si las trabajadoras reducen su jornada, como ha ocurrido en el sector de Bizkaia, habrá menos tiempo de cuidado para los residentes“.

Por otra parte, señalan que el decreto plantea únicamente una mejora de siete minutos en la atención directa en los grados de dependencia 0 y 1, pasando de 54 a 61 minutos en 24 horas. En los grados 2 y 3 (muy mayoritarios en las residencias) pasa de 86 a 97 minutos“. ”Lejos del mínimo de dos horas por residente en los grados 0 y 1 y de tres horas en los grados 2 y 3 que ELA considera necesarias para poder ofrecer y prestar una atención adecuada“. Indican además que la ratio fijada por el Gobierno vasco ”es peor que la actual de Gipuzkoa: este borrador supone una ratio inferior hasta en un 24% al ratio existente en Gipuzkoa desde hace 17 años, dicen . En el caso de Álava, donde todavía se aplica el convenio estatal con 1.792 horas, “cuando se consiga un convenio con 35 horas (1.592 horas), habrá un descenso de un 12% en ratios y atención”.

También rechazan que el Gobierno vasco de cobertura legal a que no haya servicio de enfermería para los residentes las 24 horas del día, y “abre la puerta que las auxiliares de enfermería realicen esa labor”. “El Gobierno vasco busca así paliar los graves problemas que tienen las empresas subcontratadas para encontrar personal de enfermería por las malas condiciones del sector, de las que son responsables directas tanto el Gobierno vasco como las Diputaciones forales financiadoras del servicio. ELA tiene claro que las auxiliares de enfermería no tienen que asumir responsabilidades que no les corresponden, empeorando su situación y la atención a prestar”. También consideran necesario que haya ratios en los servicios de atención no directa como limpieza y cocina para “garantizar una atención adecuada”.