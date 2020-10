ELA sorprende al resto de sindicatos con su disposición a firmar un acuerdo "histórico" en el sector del metal de Gipuzkoa, con 40.000 trabajadores

El sindicato ELA ha mostrado su disposición a firmar un acuerdo "histórico" en el Metal de Gipuzkoa, tras aprobar "un texto único en todo el Estado" que incluye "subidas salariales del 9,6%, subrogación para importantes colectivos y el blindaje frente a las diferentes reformas, entre otras ventajas". El citado convenio afecta a más de 40.000 trabajadores en el Territorio. El secretario general de la Federación de Industria, Unai Martínez, y la responsable de ELA en el sector, Uribarri Idigoras, han ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián en la que han incidido en que la central sindical cuenta con el 48,76% de la representación en el Metal guipuzcoano, "un factor clave para comprender cómo se ha desarrollado la negociación".

Según han recordado y recoge Europa Press, el último convenio provincial data de 2010. Asimismo, han apuntado que "en estos años se han respondido a las diferentes reformas que han precarizado las condiciones laborales con un gran trabajo organizativo en las empresas". "Queremos destacar que sin el trabajo de nuestra militancia, estos contenidos no serían posibles", han remarcado. En esa línea, han subrayado que los contenidos de este convenio permiten "apostar por un Metal de Gipuzkoa diferente, que no busca la precariedad sino valorar a los trabajadores, aportando derechos y estabilidad".

Martínez e Idigoras han citado algunas de las mejoras más importantes recogidas en el acuerdo como los incrementos salariales del 8,8% hasta 2019 en las tablas salariales (también en dietas, viajes, etc) y del 0,8% en 2020 (en total, un 9,6%). Para 2021 y 2022, se garantiza el IPC para todas las empresas del sector (no devolución si el IPC es negativo). Asimismo, contempla cláusula de inaplicación (blindaje anti-reforma laboral), ultractividad indefinida que no se recogía "hasta ahora" en el convenio, y subrogación para las personas subcontratadas en mantenimiento, almacén y logística, limpieza industrial y instalaciones telefónicas. Respecto a la contratación por ETT, el máximo será un año y "ese periodo y el realizado con contratos eventuales se reconoce como antigüedad", han explicado. Además, en cuanto a la igualdad, el acuerdo recoge que "las empresas deberán aportar más información que la obligatoria por ley y con plazos obligatorios".

En el caso de las licencias, se elimina la necesidad de convivencia para disfrutarla y respecto a la flexibilidad "el preaviso pasa de 3 a 5 días" y habrá "prioridad aplicativa del convenio de Gipuzkoa frente al estatal". Finalmente, los representantes de ELA han considerado que "es hora de que el resto de patronales vascas, tanto privadas como públicas, apuesten por valorar el trabajo de sus trabajadores", así como por "la estabilidad y los derechos laborales", que "son la mejor receta para salir de la difícil coyuntura a la que nos enfrentamos". Asimismo, han remarcado que "queda demostrado que si hay voluntad negociadora y contenidos beneficiosos para la clase trabajadora, ELA también está en el acuerdo".

"Perplejidad" entre los otros sindicatos

El sindicato CCOO ha recibido con "perplejidad" la decisión de ELA de finalizar la negociación del Metal de Gipuzkoa, asegurando que están dispuestos a asumir la última propuesta de Adegi, acuerdo que valoran como "histórico", y ha afirmado que, por su parte, no da por cerrada la negociación. CCOO, en un comunicado, ha afirmado que "no da crédito" a las valoración que hace el sindicato que lidera Mitxel Lakuntza de la última propuesta llevada a la mesa por la patronal guipuzcoana, "la cual fue presentada como una propuesta final y que ELA no ha dudado en aceptar pese a que aún quedan 24 horas hasta la próxima reunión".

LAB, en un comunicado, ha lamentado que ELA "ha renunciado a intentar mejorar la propuesta 24 horas antes de la reunión" y se ha preguntado "qué interés tiene en finiquitar las negociaciones", al tiempo que ha manifestado que no comparte "las prisas ni la decisión". Para la central abertzale, "la negociación sigue abierta". En esa línea, ha recordado que se han celebrado únicamente seis reuniones de la mesa negociadora, que se inició el pasado 7 de julio, y ha apuntado que en la última reunión de la semana pasada "fue la primera vez que hemos tenido una propuesta por parte de Adegi por escrito, con muchas inconcreciones, además".

UGT considera "insuficiente" la última propuesta de Addgi y llama a seguir negociando. En un comunicado, ha criticado que, tras 4 meses de reuniones para negociar el nuevo Convenio del metal de Gipuzkoa, la patronal "muestre ahora una actitud impositiva, y amenace con dar por finalizadas las negociaciones si no se firma la última propuesta, que tan sólo contempla una actualización de las tablas salariales desde el 2011 hasta el 2020". A su juicio, resulta "poco entendible" la postura adoptada por el sindicato nacionalista dando por finalizada la negociación.