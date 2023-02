Elkarrekin Podemos-IU asegura que Euskadi está “a nivel de paraíso fiscal” para las grandes empresas

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha asegurado este miércoles que Euskadi está “a nivel de paraíso fiscal para grandes empresas”. “Y eso no es bueno para la sociedad”, ha señalado.

Durante una comparecencia en el Parlamento Vasco para explicar el acuerdo sobre la Ley de Memoria Histórica, Gorrotxategi ha defendido la propuesta de su formación de “subir los impuestos a los ricos”, y ha negado que sea una cuestión que vaya a afectar negativamente al empleo. “Dijeron lo mismo cuando propusimos que había que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha recordado. ”Iba a ser la hecatombe, iba a ser un desastre absoluto. Y no es verdad, no ha sido así sino todo lo contrario“. ”Esas voces de alarma no están fundamentadas en la realidad“ ha remarcado, para insistir en que lo que no puede ser es que ”Euskadi se convierta, de hecho, casi en un paraíso fiscal. Esté en niveles de paríso fiscal para las grandes empresas“.

Gorrotxategi contestaba de esta forma a los que alertan de que que pretender subir los impuestos a los ricos o a las empresas puede acabar frenando el crecimiento económico. Por ejemplo, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha considerado este mismo miércoles que “hablar de conceptos como que los ricos paguen más y ese tipo de cuestiones es absolutamente demagógico, entre otras cosas, porque se identifica la empresa con el empresario”.

En una entrevista en Radio Euskadi ha recordado que “cuando se habla de que se incremente la presión en el Impuesto de Sociedades se habla de que los ricos paguen más, pero es que estamos hablando de que, en este caso se carga, a los beneficios de las empresas no de los empresarios y ese tipo de simplificaciones interesadas caen directamente en la demagogia”. Por ello, ha pedido hacer “con cuidado” los movimientos que se vayan a hacer en materia fiscal porque “nuestras empresas, en este momento, están en plena revolución digital y eso requiere una serie de inversiones en conocimiento y equipos que requieren también del apoyo público y una apuesta económica muy importante”. “La fiscalidad es factor más en ese proceso, por lo que no obstaculicemos esas inversiones y esa andadura porque nos estamos jugando que Gipuzkoa y Euskadi sean competitivos de cara al futuro ante otros países que están realizando fortísimas inversiones”. ha señalado Olano.

Por otra parte, Gorrotxategi ha criticado también que los tres territorios históricos “se hagan la competencia en el tema fiscal” al poner deducciones o incentivos diferentes. “Es algo a lo que no vemos ningún sentido y que algún día y en algún momento habrá que abordar”, ha señalado refiriéndose a la necesidad de una armonización. “No puede ser esta fiscalidad dispar, haciéndose unos territorios a otros la competencia dentro del mismo país que es Euskadi”, ha insistido.

La equiparación que ha realizado Gorrotxategi de la fiscalidad vasca con la de un paraíso fiscal se produce cuando PNV y PSE-EE han iniciado conversaciones para abordar una reforma fiscal y con el debate sobre la aplicación del impuesto sobre las grandes fortunas en Euskadi, que tiene vigente el Impuesto de Patrimonio. La aplicación corresponderá a las Juntas Generales de cada territorio, pero antes debe modificarse el Concierto Económico en el Congreso de los Diputados, algo para lo que todavía no hay fecha, por lo que es probable que no pueda hacerse hasta después de las elecciones forales.

Pese a que la reforma no podrá abordarse hasta después de las elecciones forales, el movimiento de PNV y PSE-EE anunciado conversaciones ha animado al resto de las formaciones a reiterar sus posturas sobre fiscalidad. Si Elkarrekin Podemos-IU quiere subir los impuestos a los que más tienen, el PP vasco apuesta por una bajada de impuestos empezando por aumentar la deflactación de las tablas del IRPF hasta el 10%, para ajustarlas a la subida del IPC.