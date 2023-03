Fin a la huelga de tres años y ocho meses en Novaltia con subidas del 27% y 9.450 euros para cada huelguista

Los trabajadores de Novaltia han puesto fin a la “huelga más larga de Europa”, tres años y ocho meses parados, tras conseguir subidas salariales del 27% e indemnizaciones para cada uno de los huelguistas de 9.450 euros. Además, el sindicato ELA, que ha sido el impulsor del paro, recibirá 1.345 euros (un euro por cada día de huelga). Tanto esta indemnización al sindicato como la que recibirán cada uno de los huelguistas, es fruto del acuerdo con la dirección tras diversas sentencias judiciales contra la empresa por vulnerar el derecho a la huelga.

Edadismo como discriminación: el candidato de más edad recibe la mitad de llamadas para entrevistas de trabajo

Más

Los trabajadores han mostrado su satisfacción por el acuerdo, que supondrán para las categorías inferiores pasar de cobrar 16.780 euros anuales a 22.500 euros, lo que consideran “una mejora sustancial de las condiciones” -pese a que el objetivo que se habían marcado inicialmente eran los 24.000 euros-- y que demuestra que cuando los trabajadores se mantienen firmes en la movilización y en la resistencia “lo imposible se convierte en posible”.

Como han destacado los trabajadores, la huelga se ha podido alargar en el tiempo gracias a la caja de resistencia que tiene ELA y que permite a este sindicato extender los paros en el tiempo, como ha sido el caso de esta distribuidora de productos farmacéuticos. “Sin la caja de resistencia de ELA no habría sido posible”, han reconocido. De la misma forma que han puesto en valor el hecho de que se hayan ganado las denuncias contra la empresa por vulnerar el derecho a la huelga. Precisamente estas sentencias supusieron, según han señalado, un punto de inflexión en unas negociaciones que estaban estancadas.

Las nuevas condiciones pactadas por los huelguistas para poner fin al paro afectarán a todos los trabajadores los centros de trabajo de Bizkaia , en Lezama y Zaratamo, aunque la empresa tiene domicilio social en Zaragoza. En total son 45 trabajadores, aunque la huelga la han llevado a cabo 20 empleados, que han estado en paro indefinido desde julio de 2019.

En concreto, el acuerdo contempla, además de las subidas del 27% y de las indemnizaciones, garantías de aplicación que impide que la empresa modifique las condiciones acordadas; se mantienen los pluses que la plantilla de Bizkaia percibía por encima del convenio sectorial y se acuerda incorporar un complemento fijo mínimo para el colectivo más precario y un plus de polivalencia y otro plus de transporte para todas las personas trabajadoras afectadas por el acuerdo. Se garantiza que todos estos pluses y complementos no sean compensables ni absorbibles y sí revalorizables según incrementos de convenio.

Por otra parte, se ha acordado la finalización de todos los procedimientos judiciales mediante un acuerdo transaccional entre la empresa y las personas en huelga que supone la protección ante posibles medidas extintivas de carácter objetivo con mejoras en las posibles indemnizaciones hasta finales del 2025. La empresa, por otra parte, se ha comprometido por escrito a no llevar a cabo ninguna represalia o medida disciplinaria -como despidos o sanciones- por actuaciones relacionadas directa o indirectamente con la huelga. También e incluye la posibilidad de salidas voluntarias incentivadas.

En este momento los trabajadores que realizaron el paro se encuentran de vacaciones por las que no han disfrutado durante el periodo de huelga.

Los trabajadores y el sindicato ELA han destacado que la huelga “se ha alargado mucho más de lo que se había previsto, y han recordado ”hechos que han provocado un alargamiento del conflicto“, como la vulneración de derecho a la huelga por lo que la empresa ha sido condenada en diez ocasiones”.