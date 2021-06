LAB denuncia la licitación para colocar a una "ingeniería de confianza" en las obras de 'Hondalea'

La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de Donostia ha denunciado que en los trabajos de instalación de la escultura 'Hondalea', en la casa del faro de la isla de Santa Clara, se ha realizado "una licitación para de esa manera colocar directamente una ingeniería de confianza" del Gobierno municipal en la obra, y ha censurado la "supuesta forma de manipular las cifras, los informes y los dictámenes para justificar los aumentos de medición de obra que no han existido en la misma".

LAB presentó este pasado martes ante la Fiscalía de Gipuzkoa un escrito relativo a la detección de presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación para las obras de 'Hondalea'. Según ha destacado el sindicato, los datos obtenidos "son públicos" y el relato se ha establecido gracias al testimonio del arquitecto Jabier Lekuona, que ha participado en todo el proceso de la obra. Desde el punto de vista de tramitación y adjudicación, se han llevado a cabo trabajos de la escultura y su coordinación, y los relativos a la edificación o de obra del edificio.

El escrito de LAB recuerda que el 30 de noviembre de 2018 se adjudica a LKS Ingeniería, S.COOP la redacción del Proyecto y Dirección de Obra para la demolición interior y vaciado del edificio del Faro de la Isla de Santa Clara, aunque "esta resolución de Alcaldía no se ha encontrado". Asimismo, el 23 de julio de 2019 se adjudica Alfa Arte "mediante procedimiento negociado sin publicidad" la ejecución y suministro, transporte e instalación de la obra escultórica de la autoría de Cristina Iglesias en la casa del faro de la isla Santa Clara.

El sindicato señala que a LKS "se le adjudica directamente mediante contrato menor (menos de 15.000 euros sin IVA)" los servicios por la redacción del Proyecto y Dirección de Obra para la demolición interior y vaciado del edificio del Faro de la Isla de Santa Clara, adjudicación directa que "no entra dentro de los parámetros que los honorarios de un servicio por la redacción de un proyecto y la D.O. de un presupuesto de obra de 620.506,69 euros tiene normalmente". "En esta adjudicación directa no se sostiene la justificación por necesidad de urgencia u otros motivos y además el presupuesto por dichos servicios es muy inferior al que debería ser", remarca.

Irregularidades

A su juicio, "este es el comienzo de una serie de irregularidades en los procedimientos administrativos de contratación, para asegurar la presencia en obra de la empresa LKSKream, que supervisará la obra y realizará las certificaciones que justifiquen el pago por la obra realizada, que se adjudica a Construcciones MOYUA, S.A". LAB señala que eso se comprueba "mediante el dictamen de Junta de Gobierno Local de 10 de septiembre de 2019 en el que se aprueba el Proyecto refundido de ejecución de la Rehabilitación del edificio del faro de la isla Santa Clara para la adecuación a la intervención escultórica de Cristina Iglesias, que redacta LKS-FHECOR sin licitación ni adjudicación".

Además, indica que "tampoco está justificado que el pago de los servicios para redacción de este proyecto se hiciera mediante la empresa Alfa Arte, adjudicataria de los trabajos para la realización de la escultura". "Aunque dicha escultura esté dentro del edificio a rehabilitar y tuviera sentido asumir mediante este contrato también la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio donde va instalada la misma, en las bases de la licitación por procedimiento negociado sin publicidad para la realización de la escultura, no se especifica en ningún caso que con el presupuesto adjudicado se realice la redacción del proyecto y por lo tanto su abono", afirma.