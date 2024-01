El municipio alavés de Asparrena lanza un “SOS” por los “problemas de convivencia” en la zona de Ibarguren

La alcaldesa de Asparrena (Álava), Txelo Auzmendi, ha lanzado “un SOS” a la Diputación de Álava para que “intermedie en los graves problemas de convivencia” que tiene con el concejo de Ibarguren, ya que, según ha expuesto, “no se puede hablar ni acordar” con el presidente de su Junta Administrativa, además de denunciar que realiza “situaciones de acoso y amenazas a los vecinos”. Auzmendi ha comparecido ante la comisión de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio de las Juntas Generales de Álava, a solicitud de Elkarrekin Araba, tras la comparecencia del presidente de la Junta Administrativa de Ibarguren, Jesús Martínez, durante el pasado mes de noviembre.

El Ayuntamiento de Asparrena está conformado por nueve concejos alaveses, entre los que figura el de Ibarguren, siendo el principal núcleo del municipio la población de Araia, que concentra las tres cuartas partes de la población del mismo, así como la mayor parte de los servicios.

La alcaldesa ha lamentado “los graves problemas de salud pública” que padece Ibarguren, respecto a la falta de alumbrado, agua potable y saneamiento de las aguas fecales, pero ha querido dejar claro que “el Ayuntamiento no es el responsable” de estas carencias, “consecuencia del mal funcionamiento” de su Junta Administrativa.

En este sentido, Auzmendi ha explicado que existe un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Concejos, por el que la institución local se hace cargo del pago del consumo del alumbrado eléctrico. “En el año 2016 el concejo de Ibarguren se salió de este convenio, ya que hizo un sistema fotovoltaico. Se le aconsejó que no se desenganchase por si acaso, ya que la red iba a depender de unas baterías. No obstante, él lo hizo”, ha proseguido. “Durante estos años, es el único concejo que no ha delegado la competencia del alumbrado en el Ayuntamiento y es el único que ha recibido por el Fofel lo correspondiente al alumbrado”, ha expuesto, para preguntar “qué ha hecho con el dinero percibido en conceptos de alumbrado durante todos estos años”.

A pesar de esta explicación, la alcaldesa ha asegurado que Ibarguren “pueden volver a engancharse a la red cuando quiera y tendría el pago del consumo como todos los concejos”. “No hay una red municipal, la red es la red y cada uno está enganchado con sus contratos y el Ayuntamiento paga el alumbrado y el convenio está clarísimo. Yo me comprometí con la señora Laura Borinaga (directora de Equilibrio Territorial), a que si él presentaba el contrato, el Ayuntamiento automáticamente lo asumía”, ha declarado.

Respecto al agua, ha expuesto que cada uno de los concejos “tiene su propio contrato y competencia”. “El Ayuntamiento paga la cloración y el mantenimiento de los sistemas, pero la competencia es de cada concejo. Ibarguren tiene una ordenanza de agua. Se supone que con la ordenanza y con las tasas hay que cubrir, como todos hacemos, todo el ciclo”, ha manifestado.

Junto a la alcaldesa de Asparrena ha comparecido la presidenta de la Junta Administrativa de Andoin, concejo que linda con Ibarguren, Iratxe Maza, quien ha expuesto que “el Ayuntamiento gestiona la cloración y cobra a cada concejo el equivalente”; mientras que “el mantenimiento y la distribución lo gestionan las Juntas”. “Cada casa tiene su contador y la Junta lo cobra. URA demostró que Ibarguren no tenía agua, porque cerró las llaves de paso”, ha añadido. En cuanto a la luz, ha señalado que el Ayuntamiento es el responsable de pagar el consumo del alumbrado público y del cambio de luminarias. “Si Ibarguren se engancha de nuevo a la red, no me cabe la menor duda de que se le pagaría el consumo igual que al resto de los concejos”, ha comentado.

Maza ha expuesto que su concejo “es de los pocos de Álava que tiene sin firmar los límites, porque no somos capaces de llegar a un acuerdo con el presidente de la Junta Administrativa de Ibarguren, que no está dispuesto a ceder en nada”. Un asunto que también se replica en el caso de los montes y el coto. Asimismo, ha querido salir al paso de otras informaciones denunciadas por Martínez, al asegurar que no se le subvencionaron las fiestas a Ibarguren porque “no envió el programa ni justificante alguno, para demostrar que se han celebrado”. En este sentido, Auzmendi ha afirmado que “ha llegado a pasar una factura de 1.000 euros por una comida popular sin justificar, ni por el propio restaurante”.

Denuncias de amenazas y acoso

También ha comparecido un vecino de Ibarguren, quien ha manifestado su temor a “sufrir represalias” por su presencia ante las Juntas alavesas. Este vecino ha narrado diversas situaciones de “acoso”, emprendidas, supuestamente, por el presidente de la Junta Administrativa de Ibarguren, como hostigamientos con “perros y música, rotura de vallas, cristales rotos, orines en la puerta y rotura de la antena de televisión a carabinazos”, entre otros.

Ante esta situación de “acoso constante”, ha informado que cuatro vecinos del pueblo se han marchado de Ibarguren. Asimismo, ha denunciado que “las cuentas del pueblo no son públicas” y ha manifestado que “el presidente pone el mayor gasto del pueblo en el apartado de otros”, sin especificar en qué se ha efectuado el desembolso.

Auzmendi ha secundado esta declaración al exponer que existe “un problema muy grave de convivencia en un pueblo, con 16 personas empadronadas, y un índice altísimo de multas, denuncias y recursos”, para “acosar a los vecinos”. “El Ayuntamiento tiene nueve concejos e Ibarguren es el único que pide información constante de sus vecinos. Hay vecinos de toda la vida que se han marchado del concejo”, ha lamentado, para reclamar “una intermediación de la Diputación” ante “la dificultad de reunirse” con el presidente de la Junta Administrativa de Ibarguren. La alcaldesa de Asparrena también ha solicitado que haya “un cambio” en la Junta Administrativa del pueblo. “El director de 'As Bestas' podría hacer una película de Ibarguren. Nos parece terrible que no tenga alumbrado público ni agua, pero el Ayuntamiento no es el responsable”, ha zanjado Auzmendi.