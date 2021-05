La ocupación de la UCI vuelve a subir y son 174 los casos graves de COVID-19 en Euskadi

A escasas horas del fin del estado de alarma, que pone fin al cierre perimetral y al toque de queda, Euskadi ha registrado 580 nuevos casos de COVID-19 en una jornada en la que 174 personas se encuentran en estado grave en la UCI de los hospitales vascos, según los datos aportados por el departamento vasco de Salud.

Tras realizar 9.929 pruebas diagnósticas de coronavirus este viernes, por encima de las realizadas a lo largo de la jornada anterior, que fueron un total de 9.326, se han detectado 580 positivos, 39 menos que durante el jueves, y una positividad del 5,8%, ocho puntos menos.

La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Bizkaia, con un total de 299 casos, mientras que en Gipuzkoa se han detectado 238 y en Álava 43 casos de coronavirus.

En cuanto a la situación de los hospitales, en las últimas horas 59 personas con COVID-19 han sido ingresadas en planta y la ocupación de la UCI vuelve a subir con 174 personas ingresadas en estado grave.

Ya está disponible el nuevo paquete de medidas que entrarán en vigor este sábado a media noche que descarta el confinamiento perimetral y el toque de queda, pero que incluye limitaciones en la hostelería, como el cierre de bares y restaurantes a las 22.00, que no se pueda consumir de pie o en barra y un aforo en el interior del 50%. Las discotecas y otros locales de ocio nocturno, así como sociedades, 'txokos' y lonjas, seguirán cerrados. En el comercio, las grandes superficies (más de 150 metros cuadrados), el aforo será del 40%; en los locales más pequeños, del 60%. En cuanto a los lugares de culto, su aforo es del 35%. En velatorios y entierros, no se permiten más de seis personas en interior (30 al aire libre). En los recintos deportivos, el aforo será del 50% y del 35% en vestuarios (pero no se podrán utilizar en el deporte escolar) y no podrá haber público.

"No empieza la normalidad"

El coordinador de la comisión técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), Jonan Fernández, ha advertido de que a pesar de finalizar el estado de alarma "no empieza la normalidad" y, por ello, no hay "veda libre para hacer lo que se quiera", ya que se está aún en una situación "de emergencia sanitaria"."

"Es un poco prematuro plantear que se está ante un paso hacia la normalidad. No podemos plantear que esta noche empieza la normalidad. El lehendakari ha hecho todo lo posible para que el estado de alarma se alargara o una alternativa de cobertura judicial suficiente permitiera prolongarlo unas semanas, ya que los expertos dicen que las dos tres semanas son cruciales para bajar contagios y subir la vacunación, pero no ha sido posible", ha señalado Fernández en unas declaraciones a Euskadi Irratia.

En este sentido, al igual que lo hiciera durante la jornada de ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado un llamamiento, recomendación y propuesta a la sociedad para que acepten aplicar de manera consciente y responsable una limitación horaria entre las 23.00 horas y las 6 de la mañana, así como que se eviten las agrupaciones de más de cuatro personas.

