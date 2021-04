El PNV cree que "no se han hecho los deberes" para afrontar el fin del estado de alarma con garantías jurídicas

El PNV considera que durante la pandemia no se han hecho "los deberes" para adecuar la legislación ordinaria y urge a buscar una "solución política", de tal manera que se pueda afrontar con garantías el fin del estado de alarma previsto para el 9 de mayo. "No ha cambiado nada en el ámbito jurídico ni en el legislativo desde la entrada en vigor del estado de alarma para que se nos pueda decir que el 10 de mayo no haga falta ningún otro instrumento jurídico", ha criticado Andoni Ortuzar, presidente del PNV, en una entrevista concedida este miércoles a Onda Cero.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya solicitó este lunes al Gobierno de España el mantenimiento de la figura jurídica del estado de alarma más allá del 9 de mayo. "Éramos y somos contrarios a la figura del estado de alarma tal y como se ha gestionado y tal y como se gestionó en el primer minuto. Pero hemos pasado de una gestión de mando único y estricto a un anuncio de que no va a haber ya estado de alarma, porque se supone que ya hay instrumentos legales. Yo no veo dónde están esos instrumentos legales", ha justificado Ortuzar. En ese sentido, critica que no se haya utilizado el año de pandemia para llevar a cabo reformas en las leyes sanitarias y espera que, una vez celebradas las elecciones en la Comunidad de Madrid, se regrese al diálogo para impulsarlas. "No hemos hecho los deberes de adecuar la legislación ordinaria, pero, por lo menos, demos una respuesta. Veo el sufrimiento y la presión con la que viven el lehendakari y el Gobierno la toma de decisiones y cómo esas decisiones pueden ser recurridas por cualquiera", ha abundado.

La figura del juez Luis Garrido, que abocó a España al segundo estado de alarma y luego obligó también a Euskadi a reabrir la hostelería, planea ahora sobre los pasos que da en materia de restricciones el Gobierno vasco, una coalición entre el PNV y el PSE-EE. "La justicia está por medio también", ha significado Ortuzar. "Tomamos unas medidas que tenían que ver con el cierre de la hostelería. Nuestros tribunales, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dieron la razón a los hosteleros. En Asturias no. Aquí sí. Esa situación, a partir del 9 de mayo, se va a volver a producir. Vamos a tener posibilidad cualquiera de recurrir los toques de queda, porque no hay un instrumento legal", ha lamentado. Los hosteleros, de hecho, ya han recurrido las limitaciones horarias que se han empezado a aplicar a los establecimientos sitos en municipios con una tasa de incidencia superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, Ortuzar pide "medidas puente" para el periodo que vaya desde el fin del estado de alarma hasta finales de junio, cuando espera que la vacunación haya avanzado ya lo suficiente y que el Gobierno vasco cuente ya con una ley antipandemia que opina que dotará de seguridad jurídica a las medias. "Es una dinámica perversa, de la que solo vamos a salir con la vacunación", considera. En Euskadi, de momento, está protegido contra la COVID-19 el 6,31% de la población.

Precisamente es junio el mes en que Bilbao debería acoger partidos de la Eurocopa. La ciudad ya se ha ofrecido a que en San Mamés, el estadio del Athletic Club, los encuentros se disputen con hasta 13.000 espectadores en las gradas, el 25% del aforo del estadio. Sin embargo, la Federación de Fútbol ve "inviable" que se alcancen para entonces las condiciones sanitarias exigidas por el Gobierno vasco, que incluyen bajos porcentajes de ocupación de las camas de hospital, una incidencia acumulada muy inferior a la actual y una trazabilidad de los casos muy superior a la que se está logrando ahora. El PP se ha lanzado a criticar al PNV y acusa a Urkullu de querer "quitarse de en medio" el torneo por "alergia a la marca España". "¿Vamos a estar en junio tan bien como para prever que pueda venir público? ¿Es razonable comprometerse desde hoy sin saber cómo vamos a estar?", se preguntaba este martes Ortuzar, que apuesta por que prevalezca el criterio sanitario sobre el deportivo.