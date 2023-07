El PNV sigue instalado en el 'no' a la Ley de Vivienda y critica a EH Bildu por apoyarla

El PNV sigue instalado en el 'no' a la Ley de Vivienda. El candidato en las elecciones generales, Aitor Esteban, ha apostado por “política real y concreta” en materia de vivienda y ha subrayado que “no hay que engañar a la ciudadanía diciendo que una ley, por el mero hecho de aprobarla, va a tener unos efectos y que va a bajar el precio del alquiler, porque de hecho no lo está haciendo, al revés, está provocando un efecto contrario”.

Aitor Esteban, candidato del PNV: "¿Apoyar al PP? No veo margen. Ha pasado todas las rayas con Vox"

Más

Esteban ha participado este sábado en un acto electoral en Donostia, frente a los cuarteles de Loiola, en el que también ha tomado la palabra la cabeza de lista por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, y en el que han estado presentes, entre otros, el alcalde donostiarra, Eneko Goia. En su intervención, el candidato 'jeltzale' ha afirmado que el proyecto urbanístico en esta zona de la capital guipuzcoana “va a ser un antes y un después” con “entre 1.500 y 1.700 viviendas”. “Eso es política real, concreta, eso es lo que puede transformar una ciudad o da soluciones de habitabilidad”, ha destacado, al tiempo que ha apuntado que el río Urumea “también va a quedar integrado en la ciudad y es la pieza que le faltaba al puzzle”, informa Europa Press.

Esteban, que ha enfatizado que pronto será 18 de julio, día de la sublevación franquista que dio inicio a la Guerra Civil, ha afirmado que “ahora los orgullosos herederos de los franquistas también ha intentado paralizar esta entrega de los cuarteles a la ciudad” acudiendo a los tribunales. Al respecto, se ha dirigido al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, al que ha replicado, “por si no se ha enterado, porque no ha debido leer la sentencia”, que “no se ha paralizado esta expansión urbanística, al contrario, se ha seguido trabajando, llenando el expediente durante todos estos meses”. “Ahora ya está listo tanto por parte del Ministerio de Defensa como por parte de la ciudad, y el Ministerio tiene ya preparados todos los planes para el traslado. Está acabado, no se ha paralizado nada, a pesar de que los franquistas de nuevo lo intentaron hacer”, ha subrayado.

El candidato ha afirmado que el objetivo del PNV es “mejorar la vida de la ciudadanía vasca, dando soluciones concretas, reales, eficaces” y se ha referido a la Ley de Vivienda, para apuntar que “se ha hecho creer a la gente” que con ella “baja el precio de los alquileres” pero “no es cierto”. De este modo, ha incidido en que “no lo baja, ni lo ordena, ni lo puede hacer”, y ha precisado que “no va a haber una bajada inmediata de los alquileres por el mero hecho de que se haya aprobado esta ley”. Tras apuntar que “un tercio de las viviendas de alquiler en Donostia ha desaparecido del mercado”, ha asegurado que “los contratos que se están haciendo ahora son más altos en previsión de qué va a suceder con el efecto de esa vivienda”. “No es sólo Donostia, el mismo efecto ahora lo hemos visto con nuevos informes, por ejemplo, en Barcelona”, ha advertido.

Además, ha asegurado que los únicos que han apoyado esta ley entre los partidos nacionalistas han sido EH Bildu y ERC. “El resto vemos claramente, es evidente, la invasión competencial que hay y la mediatización de las decisiones que se puedan tomar desde Euskadi. Eso es que no lo dice el PNV lo dice el PDeCAT, lo dice Junts, lo dice la CUP o lo dice el BNG. Se han quedado solos y los efectos, desgraciadamente, van a ser negativos”, ha aseverado. Ante ello, la formación 'jeltzale' propone “más vivienda pública, más alquiler público, pero políticas concretas, reales”.