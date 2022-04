“Reinauguran” la Plaza de los Sanitarios de Bilbao con el nombre de Plaza de los Trabajadores de Osakidetza Olvidados

El pasado 9 de marzo, en Ayuntamiento de Bilbao inauguró, con la presencia de la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, la Plaza de los Profesionales Sanitarios, ubicada junto a la estación de autobuses Intermodal. Durante el evento, el alcalde de la ciudad, Juan Mari Aburto, quiso reconocer la labor de los sanitarios, mientras que Sagardui afirmó que la plaza era un regalo “después de dos años realmente duros de trabajo”. Sin embargo, los propios trabajadores de Osakidetza no fueron invitados al acto.

A modo de denuncia por el hecho de que “inauguraron una plaza para los sanitarios sin los sanitarios” y de que en la palabra “sanitarios no entran otros trabajadores del sector también fundamentales”, trabajadores de Osakidetza han “reinaugurado” este martes la plaza con el nuevo nombre de Plaza de los Trabajadores de Osakidetza Olvidados. “Fue un bofetón para el personal de Osakidetza inaugurar una plaza para el personal sanitario, sin la presencia ni del personal ni de sus representantes. Es un claro ejemplo de la gestión que está haciendo Osakidetza y el Departamento de Salud, que es ignorar a su plantilla”, ha criticado la representante del sindicato de enfermería Satse, Amaia Mayor.

Subidos a una escalera mientras una veintena de trabajadores coreaban “Menos discursos, más recursos”, dos trabajadores de Osakidetza han colgado una placa de cartón sobre la que ya estaba, con el nuevo nombre de plaza. “La plantilla de Osakidetza no necesita actos de propaganda ni homenajes vacíos de contenido. Necesita condiciones laborales dignas y Osakidetza no ha mostrado ninguna voluntad para que la plantilla pueda trabajar en mejores condiciones”, ha denunciado Esther Saavedra, representante del sindicato ELA, quien ha recordado que el mismo día que Sagardui acudió a la inauguración de la plaza, estaba previsto que sindicatos y el Departamento de Salud celebraran una reunión del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) a la que la consejera no acudió. “Osakidetza no acudió a la reunión y prefirió acudir a la inauguración”, ha lamentado.

Desde el sindicato LAB, Eneko Pascual, ha exigido que “se tome en cuenta a todas las categorías de Osakidetza”. “Nos parece vergonzoso que la consejera de Salud inaugure una plaza en la que solo se toma en cuenta a los profesionales sanitarios. En Osakidetza hay muchos trabajadores que no son sanitarios y tienen la misma profesionalidad y necesitan el mismo reconocimiento. Por lo tanto, nos parece fuera de lugar el nombre que se le ha dado a la plaza y por eso la vamos a rebautizar”, ha indicado.

Iñigo Garduño, representante de CCOO, ha denunciado que “desde hace años el lema de Osakidetza ha sido 'todo para el pueblo, pero sin el pueblo' y esta es una demostración más. Inaugura esta plaza sin contar con el personal sanitario, no negocia en la Mesa Sectorial y aplica los recortes por su cuenta y de manera unilateral”. Por su parte, Mari Feli Campos, representante de UGT, ha criticado que “la falta de atención al personal de Osakidetza se ve reflejada una vez más”.

Dos jornadas de huelga el 8 de abril y el 16 de mayo

Con el objetivo de mostrar “el hartazgo de la plantilla” y ante el “absoluto inmovilismo” del Departamento de Salud, los sindicatos vascos de Osakidetza han recordado la convocatoria de dos nuevas jornadas de huelga para el próximo 8 de abril en la Atención Primaria y el 16 de mayo en toda la red de hospitales y en salud mental. “Osakidetza no da la cara y sigue atrincherada detrás de una Mesa Sectorial sin contenido alguno”, han criticado los sindicatos convocantes Satse, ELA, LAB CCOO, UGT y ESK.

Hasta que no exista “una negociación real y con contenidos que fructifique soluciones y mejoras concretas”, los sindicatos han decidido no participar en la Mesa Sectorial. “Osakidetza no está teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho el personal durante la pandemia, las buenas palabras no se traducen en soluciones ni en condiciones laborales dignas. Osakidetza cada vez recorta más derechos y reinterpreta constantemente el Acuerdo de Regulador de Condiciones de Trabajo para eliminar todo tipo de derechos. No pone soluciones encima de la mesa ni cierra los conflictos que tiene abiertos”, ha denunciado Mayor.