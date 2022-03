Sindicatos vascos convocan dos nuevas jornadas de huelga en Osakidetza

Para mostrar “el hartazgo de la plantilla” y ante el “absoluto inmovilismo” del Departamento de Salud, los sindicatos vascos de Osakidetza han convocado dos nuevas jornadas de huelga para el próximo 8 de abril en la Atención Primaria y el 16 de mayo en toda la red de hospitales y en salud mental. “Osakidetza no da la cara y sigue atrincherada detrás de una Mesa Sectorial sin contenido alguno”, han criticado los sindicatos convocantes Satse, ELA, LAB CCOO, UGT y ESK durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Bilbao.

“Se cumple un mes de la última jornada de huelga convocada en todos los ámbitos de Osakidetza, el Departamento de Salud no ha dado ni un solo paso para revertir la grave situación que atraviesa nuestro sistema sanitario público. Todo lo que ha hecho Osakidetza ha sido anunciar la fecha de los exámenes de una OPE raquítica, de apenas 1.611 plazas, para una plantilla en la que hace apenas un año había más de 24.600 temporales, casi 6 de cada 10”, han leído las representantes de los sindicatos ELA y Satse, Esther Saavedra y Amaia Mayor, respectivamente.

Paralelamente, también se celebrarán otras cuatro jornadas de huelga que tendrán lugar en el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos humamos ante “la falta de soluciones a un conflicto que lleva meses abierto”. “Vemos con claridad que la movilización es la única herramienta que logra mover mínimamente a Osakidetza y cuando la intensidad de esta esta decae, cae con ella el interés de Osakidetza de dialogar”, ha denunciado Saavedra.

Como viene siendo habitual en las cuatro jornadas de huelga convocadas hasta ahora por los sindicatos vascos, entre ellos y el Departamento de Salud hay una guerra de cifras del seguimiento de los paros. Mientras los sindicatos aseguran que los profesionales que secundan las huelgas rondan el 70% del total, los datos aportados por Osakidetza no suben del 30%. “Siempre hacemos la misma denuncia, pero es que hay unos servicios mínimos abusivos y un intento de minimizar la huelga. Las cifras que aporta Osakidetza no son reales porque en sus datos no descuenta a las personas que no tienen efectivo derecho de huelga. Es una manipulación evidente y con él demuestra que da un paso más al oscurantismo de Osakidetza, porque dando esos datos no muestra la realidad”, ha criticado la representante de ELA.

Según han denunciado, la Atención Primaria sigue soportando las consecuencias de “un desmantelamiento que dura ya más de una década”, cuya consecuencia es un “desbordamiento sistemático que en determinados periodos llega al colapso”. “Está en juego el futuro de la Primaria, sobre todo si tenemos en cuenta que, en los próximos años, si no se toman medidas urgentes, la situación va a empeorar debido al alto número de jubilaciones que se van a producir”, han señalado.

“Propaganda” y Mesa Sectorial no presencial

Para los sindicatos, Osakidetza en general y la consejera del Departamento de Salud, Gotzone Sagardui en particular, están utilizando una “estrategia propagandística” para hacer ver que el Sistema Vasco de Salud está en buenas condiciones. Ejemplo de ello es el hecho de que anunciara destinar más de 300 millones de euros a una nueva convocatoria de Desarrollo Profesional, asegurando que “es el momento de la recuperación y el diálogo”. Sobre esa partida, los sindicatos han criticado que se trata de un acuerdo que debía haber cumplido antes del 31 de diciembre de 2021. “Vamos a reuniones en las que el orden del día está cerrado y Osakidetza hace propaganda a bombo y platillo y plante el contenido de esa Mesa como si realmente hubiese habido una negociación y como si de esa Mesa resultaran soluciones reales y concretas a los problemas que tiene Osakidetza. Otro ejemplo son las plazas de la OPE, que son utilizadas de manera reiterada para hacer propaganda porque esas plazas se anuncian cuando se llevan a la Mesa, cuando se realiza la convocatoria, cuando se dan las fechas de los exámenes, etc... Y se pretende plasmar que con ellas se pone fin a la temporalidad, cuando son 1.600 plazas para más de 24.000 temporales”, ha denunciado Saavedra.

Por ello, hasta que no exista “una negociación real y con contenidos que fructifique soluciones y mejoras concretas”, han decidido no participar en la Mesa Sectorial, a la que, según han criticado Osakidetza no asistió el pasado 9 de marzo. Además, han exigido la necesidad de realizar las reuniones de forma presencial, ya que a raíz de la pandemia se decidió que fueran de forma telemática. “No hay ningún motivo a día de hoy para que la Mesa Sectorial no vuelva a recuperar la presencialidad y eso forma parte del respeto que tiene que tener Osakidetza con los representantes de los trabajadores de Osakidetza. El hecho de no hacer una Mesa Sectorial presencial es una declaración de intenciones por parte de Osakidetza. Es no querer afrontar la negociación, dar la cara y negar la necesidad de negociar las condiciones de trabajo que venimos denunciando todo este tiempo”, ha concluido Mayor.