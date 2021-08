Las residencias vascas no apartarán al personal no vacunado ni tendrán que pasar dos pruebas semanales

Las residencias han vuelto al primer plano en la sexta ola de la pandemia en Euskadi y cuando se llevaban meses con la transmisión y la letalidad en mínimos por efecto de la vacunación. Son 121 los casos activos de COVID-19 según las actualizaciones de datos más recientes en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los números más altos en mucho tiempo. Sin embargo, reunidos este jueves los responsables de las áreas de Salud e Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco con los de las diputaciones forales, competentes en materia de residencias, se ha decidido mantener el protocolo vigente contra el coronavirus, esto es, no asumir las nuevas medidas propuestas este miércoles por el consejo interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades.

Así las cosas, en las residencias ni se apartará a funciones sin contacto con los usuarios al personal no vacunado -que ronda en torno al 5% en estos recursos- ni se realizarán dos pruebas diagnósticas por semana para controlar posibles brotes. En un breve comunicado, las instituciones implicadas explican que "por el momento, se siguen debatiendo dichas recomendaciones" pero también que "se sigue actuando en base al protocolo vigente". Se da la circunstancia de que una de las tres diputaciones, la de Álava, pidió públicamente incluso ir un paso más allá y obligar a la vacunación de los gerocultores. Por el momento, se insiste en que en Euskadi "las reuniones de coordinación entre las instituciones son habituales y periódicas" y en que "si hubiera una nueva actualización del protocolo, se dará a conocer". La ausencia de cambios supone también que no hay pasos atrás en los regímenes de visitas y de salidas, que no se han endurecido con esta ola.

Entretanto, continúa el goteo de nuevos casos. En las últimas 48 horas el principal foco de preocupación es la residencia Burgelu, de la localidad alavesa homónima. En este centro privado se ha llevado a cabo un cribado completo entre usuarios y personal y han aparecido doce casos más, diez y dos, respectivamente. Son 16 los usuarios con COVID-19, más tres trabajadores. Todos ellos estaban vacunados y únicamente tres presentan síntomas y de carácter "leve", según la Diputación. En este territorio hay activos otros dos focos en los que no ha habido cambios, por lo que se mantienen los 12 casos de Carema en Junguitu y los 7 de Nuestra Señora de Ocón en Bernedo. En el caso de Gipuzkoa, en las últimas 48 horas ha habido un nuevo positivo en la residencia Santiago de Villabona notificado este miércoles.

