La responsable de Turismo dice que Euskadi es un "destino seguro" y aboga por activarlo sin caer en un "falso optimismo"

La viceconsejera vasca de Turismo y Comercio, Isabel Muela, ha afirmado que Euskadi es en estos momentos un "destino seguro" y ha abogado por "activar el turismo" sin caer en un "falso optimismo". En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, Muela ha mostrado su "preocupación" por la situación que se vive con la pandemia y ha apostado por ser todos "responsables y corresponsables para salir de esta era covid".

Tras valorar que en el caso de la restauración en torno al 90% de los establecimientos han abierto sus instalaciones, ha advertido de que la facturación se ha reducido en casi un 40% con respecto a 2019. Por contra, ha valorado que los agroturismos se están "comportando mejor", aunque son muchos los negocios que, a día de hoy, no han abierto sus puertas por la pandemia.

Muela, que ha incidido en que son ya más de 20 países los que han colocado a España "en la lista de riesgo", ha advertido de que "no son buenas noticias" y ha apelado a que "Euskadi es un destino seguro turísticamente". "Debemos ser conscientes de la situación y no engañarnos, pero hay que trabajar por activar el turismo nuevamente y que sea una actividad que se lleve a cabo de forma segura. No podemos caer tampoco en un falso optimismo, pero no podemos pararnos y hay que hacer pedagogía con la ciudadanía para que respete las medidas", ha sostenido, al tiempo que apostado por disfrutar de las vacaciones "en Euskadi, en nuestros entornos, culturales, hoteleros...".

"Es Bizkaia donde más ocupación se está perdiendo"

En esta línea, ha afirmado que los agroturismos y las casas rurales son los que "mejor han mantenido los porcentajes de ocupación", con cifras "casi similares a las de 2019". "Ha habido lugares como Rioja-Alavesa donde la ocupación es incluso mayor a la del pasado año y es Bizkaia donde más se está perdiendo. Aún así, los porcentajes de ocupación se sitúan por encima del 60% en el inicio de agosto y cerca del 50% en julio", ha detallado, para añadir que los clientes son sobre todo locales, así como procedentes de Madrid, Cataluña, Navarra y Valencia.

En lo que respecta a los hoteles, ha manifestado que la ocupación se sitúa entre el 30 y el 50%, mientras que pasado año era del 71% en julio y del 79% en agosto. Por último, en el caso de la restauración ha insistido en que el 90% de los locales están abiertos, aunque la facturación se ha reducido en casi un 40%.