Los restaurantes 'sin niños' llegan a Bilbao: "No decimos que sean molestos, pero no es su ambiente":

Al tratar de realizar una reserva a través de internet en el restaurante Balicana de Bilbao, lo primero que aparece en la página es un mensaje en mayúsculas que dice "recordamos que nuestro local está reservado exclusivamente a mayores de edad". Lo mismo ocurre al abrir el correo de confirmación de la reserva y al acceder al propio restaurante, en el que en la recepción, otro mensaje alerta de lo mismo: no está permitida la entrada a personas menores de edad.

"Desde el día que empezamos a crear el negocio teníamos claro que lo que queríamos era tener un ambiente exclusivo para adultos. El restaurante está dividido en dos zonas: el 'Lounge', donde servimos coctelería y el propio restaurante para comidas y cenas. Contamos con una oferta gastronómica peculiar que a la mayoría de los niños no creo que les guste", asegura Luis Sola, director de marketing de Balicana a este periódico.

Muchos de nuestros clientes son padres y madres y nos agradecen que no aceptemos niños

El Balicana abrió sus puertas un mes antes de la pandemia, en febrero de 2020 y, como confirma su director de marketing, al principio "había clientes que se confundían" al tratar de entrar con niños al restaurante "y eso generaba malentendidos". No obstante, la mayoría de las personas que acceden al local lo hacen a sabiendas de sus normas y sin nada que objetar. "Muchos de nuestros clientes son padres y madres y nos agradecen que no aceptemos niños. De hecho, esta mañana nos ha llamado una clienta diciéndonos que le parece genial lo que hacemos, que bastante tiene con aguantar a sus hijos como para aguantar a los de los demás", confiesa Sola.

Sin embargo, desde el restaurante aseguran que no se trata de que los niños supongan un problema. "Queremos remarcar que no pensamos que los niños sean ruidosos o molestos, simplemente entendemos que este restaurante no es su ambiente. Tenemos otro restaurante que es familiar y que cuenta con columpios para que jueguen los niños", indica Sola.

Polémica desde 2011

Esta polémica no es nueva en Bilbao. En el año 2011 comenzaron a crearse varios restaurantes cuya política era también la de no dejar entrar a menores de edad. En aquel momento, asociaciones de familias como Hirukide se mostraron contrarias a que se impida el acceso a menores a restaurantes. En esta ocasión, en cambio, han preferido no realizar declaraciones al respecto, según indican a este diario. Desde la Federación Española de Familias Numerosas tampoco han querido realizar valoraciones a este periódico, puesto que se trata de un local en el que existe el derecho de admisión.

También son comúnmente aceptados los hoteles 'adults only'. En Euskadi, cada vez cuentan con más éxito, sobre todo en las capitales. En Donostia, por ejemplo, se encuentra el hotel Akelarre, cuyo restaurante está personalizado por el chef Pedro Subijana. En este caso, si bien en el hotel "no se recomienda" la entrada de "familias con niños", en el restaurante no se indica expresamente la prohibición de menores de edad.