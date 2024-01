Urkullu cierra su agenda internacional como lehendakari con una defensa de la autodeterminación vasca

El 11 de octubre de 2013, desde Nueva York, un recién elegido lehendakari, Iñigo Urkullu, defendió el derecho de autodeterminación del pueblo vasco e incluso confío en tenerlo resuelto en 2020. Aquel era su primer gran viaje oficial al extranjero. El 31 de enero de 2024 Urkullu ha completado en Bruselas su último gran viaje oficial al extranjero y lo ha hecho, de nuevo, reclamando “consultar a la ciudadanía” sobre cuestiones “estructurales”, aunque esta vez sin fechas. Lo ha hecho en un foro organizado por parlamentarios europeos y de la mano de los presidentes de Catalunya, Pere Aragonès, y de Córcega, Gilles Simeoni.

Urkullu, que ha intervenido en euskera y en castellano, ha recordado que en estos años que ahora acaban como presidente vasco ha apelado a que se cree una “directiva de claridad” para regular las pulsiones soberanistas en las “naciones sin Estado” de la Unión Europea. Se trata de buscar resortes para ejercer la autodeterminación pero “de manera legal, pactada y con garantías”, así como también “conforme a los valores y principios europeos”. Aragonès también ha demandado en catalán un “marco de reglas compartidas” y Simeoni ha apelado a una Europa de los pueblos y no tanto de los Estados.

En el viaje a Bruselas, Urkullu también ha mantenido un encuentro bilateral con Aragonés. A pesar de los rumores, con quien no se ha reencontrado ha sido con Carles Puigdemont. Precisamente en 2017, en los momentos críticos del 'procés', Urkullu medió entre él y el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para evitar una declaración unilateral de independencia. De aquella época son las primeras referencias de Urkullu a un modelo legal de autodeterminación al estilo de Quebec o Escocia. “Ese referéndum no se puede tomar en serio como base legal y legítima para llevar a cabo la independencia”, llegó a sostener sobre las propuestas de Puigdemont. Han pasado siete años y Urkullu y Puigdemont no se han vuelto a reencontrar aunque el PNV sí ha recompuesto relaciones con ese espacio ahora llamado Junts.

El foro en el que ha participado, titulado 'Self determination caucus' y en el que por parte vasca estaban también la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, el de EH Bildu, Pernando Barrena, la dirigente de EA Lorena López de Lacalle o la letrada del Parlamento Vasco y exportavoz de la plataforma soberanista Gure Esku Dago Zelai Nikolas, ha concluido con una propuesta de 30 páginas para regular el derecho a decidir. Según fuentes del grupo europeo del PNV es fruto de más de una década de trabajo. Arranca con una referencia a los marcos “constitucionales” y hay otra apelación al “imperio de la ley”, pero se menciona también que el principio de “integridad” de los Estados está pensando frente a invasiones externas y no para frenar procesos “democráticos” internos de secesión. Los procesos solamente se podrán activar si hay mayorías claras en los Parlamentos u órganos representativos subestatales y las campañas tendrán que ser transparentes, equilibradas y con respeto a las mayorías.

Desde la constatación de que Euskadi, es una “nación europea”, durante el viaje a Bruselas Urkullu también ha demandado más “voz” en el concierto europeo para las regiones. En su lista de peticiones está una macrorregión atlántica transfonteriza que ejerza de 'lobby' frente al arco mediterráneo y otras zonas del continente o la oficialidad definitiva del euskera en el ámbito comunitario. Es histórica también la petición de que las Haciendas autónomas vascas puedan ser reconocidas como tales e incluso que se ajusten las circunscripciones en las elecciones europeas para que no sean de ámbito estatal, como es el caso de España.