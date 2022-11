Urtaran en cuatro actos: candidato desconocido, alcalde por sorpresa, victoria electoral y el relevo en Vitoria

Gorka Urtaran Aguirre (Vitoria, 1973) es el alcalde de Vitoria desde 2015 y lo seguirá siendo hasta 2023. Pero no más allá. Su partido, el PNV, ha decidido que tiene que dar un paso atrás y propone como candidata a Beatriz Artolazabal, consejera en el Gobierno de Iñigo Urkullu y que llevaba meses en las quinielas. Así han sido los cuatro momentos políticos clave de Urtaran.

Urtaran aceptó no seguir como alcalde de Vitoria ante la promesa del PNV de ofrecerle pronto otro cargo

Saber más

1 - 2011, candidato por sorpresa

En marzo de 2010, la Ertzaintza arrestó por orden del juez de Vitoria Roberto Ramos a los dirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Era el inicio del 'caso De MIguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. Eran estrechos colaboradores del presidente del Araba Buru Batzar, Iñaki Gerenabarrena. Mientras, el diputado general de Álava, Xabier Agirre, clamaba por la “tolerancia cero” hacia las prácticas irregulares. Así las cosas, ese verano Gerenabarrena quiso que el candidato del PNV en Vitoria fuese Ramiro González, juntero y abogado en aquella época. Los críticos, sin embargo, forzaron una candidatura alternativa, la de Malentxo Arruabarrena, entonces portavoz local. Las bases se partieron en dos y la asamblea regional que debía dirimir la disputa acabó sin acuerdo de madrugada. Hubo insultos y todo tipo de improperios. González y Arruabarrena se apartaron y se creó una comisión para buscar una figura de consenso. En aquel equipo estaban, además de Gerenabarrena, Pilar García de Salazar, Mikel Martínez y el hoy director general de EiTB, Andoni Aldekoa, que era la mano derecha del alcalde... de Bilbao. Y surgió el nombre de Gorka Urtaran. Treintañero entonces, era juntero raso e inicialmente se destacaba de su perfil que era hijo de María Jesús Aguirre, histórica 'número dos' del gran alcalde del PNV en Vitoria, José Ángel Cuerda. En las urnas de la primavera de 2011, Urtaran quedó en segunda posición por detrás del PP de Javier Maroto pero por delante del alcalde saliente, el socialista Patxi Lazcoz, y de la emergente nueva coalición Bildu. Ahora bien, perdió dos puntos y 2.000 apoyos en relación a los resultados de 2007. González, por su parte, se convirtió en portavoz de la oposición en las Juntas Generales tras la derrota de Xabier Agirre frente a otro 'popular', Javier de Andrés, y en 2015 se convirtió en candidato y ganó las elecciones forales. Arruabarrena fue recolocada como diputada de Cultura unos meses y luego pasó a dirigir la academia de Arkaute de la Ertzaintza. Urtaran prometió una nueva forma de hacer política.

2 - 2015, alcalde también por sorpresa

El final de la legislatura de Maroto en Vitoria fue tempestuoso. El alcalde del PP hizo bandera de un discurso supuestamente contra el fraude en las ayudas sociales que acabó en discurso contra los extranjeros, particularmente contra los magrebíes. Llegó a liderar una recogida de firmas para modificar la ley de la RGI en el Parlamento Vasco mientras se fotografiaba encantado con la estrella de la NBA Lamar Odom, también extranjero, cuando fichó por el Baskonia. Esta estrategia atrajo muchos votos para Maroto, que ganó con claridad las elecciones. Urtaran dejó al PNV tercero, con cinco concejales, uno menos que en 2011. El PP tuvo un 84% más de apoyos. Estuvo al borde de dejar la política, como confesó después. Le había adelantado un fichaje de EH Bildu, Miren Larrion. En el partido, no sin disputas, Agirre había tomado el control frente a Gerenabarrena unos años antes y se puso en marcha una recordada operación política por la cual la tercera fuerza, el PNV, ejercería de punto de encuentro para desalojar al PP al poder pactar con EH Bildu y también con el PSE-EE. Como en Bilbao y en Donostia, Vitoria iba a tener un Gobierno de coalición entre nacionalistas y socialistas. Pero, horas antes del pleno de constitución, el PNV de Gipuzkoa se negó a darle la alcaldía de Andoain a los socialistas. Como represalia, el partido ordenó a su líder incidental en Vitoria, Peio López de Munain, que frenara el plan Urtaran. Entre lágrimas, el veterano socialista acató el mandato. Maroto se sabía alcalde de nuevo pero, 'in extremis', el solitario edil de la nueva formación Irabazi (IU-Equo), el periodista Óscar Fernández, otorgó al PNV la alcaldía. A las 14.19 horas de un sábado Urtaran se convirtió en alcalde mientras, bajo el Ayuntamiento, los partidarios de Maroto se enfrentaban a los de Larrion -y viceversa- con intervención de la Policía Local y de la Brigada Móvil de la Ertzaintza. El regidor disponía de solamente cuatro ediles para dirigir 18 áreas municipales. “Es desgraciadamente la herencia que deja el discurso del PP, un discurso que alienta el odio, el racismo, la xenofobia, los instintos más bajos. Por eso hemos tomado la decisión responsable de presentarnos y gobernar la ciudad”, señaló el alcalde en su primer discurso. Meses después, el PSE-EE recondujo su posición y entró al Gobierno de Urtaran.

3 - 2019, la victoria electoral y la celebración

El poder no desgastó a Urtaran. En 2019 el PNV ganó las elecciones con claridad. Es algo que no ocurría desde 1995 en Vitoria. La candidatura nacionalista ganó 9.000 apoyos, dejó al PP ya sin Maroto como cuarta fuerza y a Larrion como tercera en discordia. La celebración de la victoria en un conocido local de la ciudad fue una auténtica liberación para el alcalde. Además, desde el inicio ya iba a gobernar en coalición con los socialistas. Eso sí, ninguno de los cuatro concejales iniciales de Urtaran sigue ahora. También ha incorporado a dos coordinadores, Jonathan Moreno y Saray Zarate, con nóminas más altas que los tenientes de alcalde. El alcalde de Vitoria es de los pocos que articula discursos sin papeles. Solamente lee si lo requiere algún tipo de traducción. Los hace, además, tanto en euskera como en castellano. La actual ha sido la legislatura del BEI, el nuevo autobús eléctrico de Vitoria. Ello ha llevado a la calle la polémica sobre la reordenación del tráfico, particularmente en el sur de la ciudad. Sin embargo, el BEI como tal es la línea más exitosa de la red de Tuvisa, la sociedad pública local de transporte. Un dato: son las únicas líneas de toda la red que han ganado viajeros con respecto a antes de la pandemia. Se han conmemorado diez años de la designación de Vitoria como 'green capital' de Europa y ahora el reto es ser una “superciudad” que mantenga su color verde pero también su dinamismo industrial y económico.

4 - 2023, otros cargos para Urtaran

El PNV, particularmente su actual presidente en Álava, José Antonio Suso, ha decidido relevar a Urtaran. Por un lado, se esgrimen algunas encuestas no tan positivas para el partido como las que manejan en Bilbao o Donostia. Irrumpe de nuevo el factor BEI. Por otro lado, la principal formación vasca ha tomado la decisión de introducir más mujeres en las principales candidaturas y ha querido que eso se aprecie como algo deliberado. Así, se ha optado por situar como candidata en Vitoria a Beatriz Artolazabal, consejera del Gobierno vasco y exedil entre 2000 y 2007. Es originaria de Zaramaga, el barrio obrero por excelencia de la ciudad. No domina el euskera como Urtaran pero en los últimos años ha ganado en peso político. En el Ejecutivo de Iñigo Urkullu dirige una macrocartera que incluye la nueva competencia de Prisiones además de memoria histórica, igualdad, justicia, políticas sociales y, hasta hace semanas, también juventud. El todavía alcalde -lo será hasta el final de la legislatura y ha prometido la misma dedicación hasta el final- ha querido presentar su salida como algo natural y pactado con el partido. Se alega que se cierra un ciclo largo, en el que se le imputan ocho años al frente del Gobierno local y cuatro más en la oposición y ha pedido que se analicen bien las encuestas, porque no le parecen tan malas. No se ha aplicado el mismo rasero en la Diputación, ya que Ramiro González volverá a ser cabeza de cartel en 2023 aunque también ha dirigido la institución durante dos legislaturas y estuvo dos más antes en diferentes posiciones. Una de las claves que más se ha repetido es que a Urtaran le esperan nuevos cargos y responsabilidades a partir de 2023. De cuáles serán nada se ha dicho.