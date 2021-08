El vacunódromo de Bilbao permanecerá cerrado hasta el lunes por escasez de dosis

El vacunódromo del pabellón de La Casilla, en Bilbao, permanecerá cerrado desde este viernes hasta el próximo lunes por falta de dosis. "Siempre lo hemos dicho, no es cuestión de capacidad, sino de disponibilidad de dosis", han explicado fuentes de Osakidetza. Al mediodía de este viernes el punto de vacunación próximo al hospital de Basurto ya había cerrado sus puertas en el que será el primer fin de semana del verano sin inoculaciones en el pabellón. "Habiendo dosis, se ponen todas", han remarcado las mismas fuentes.

La decisión de cerrar el recinto durante tres días coincide con una escasez de vacunas. AstraZeneca ha dejado de administrarse (aunque quedan 74.812 dosis sin usar) y Janssen no está autorizada en menores de 40 años, por lo que casi no se está utilizando. En el caso de Moderna, quedan 5.680 dosis disponibles para Euskadi y de Pfizer son 52.784. "No tiene sentido tener abierto un recurso así si no hay gente citada", han señalado desde Osakidetza e indican que los recursos "se gestionan de manera eficiente en función de las dosis que se disponen y las citas que se dan".

No es el primer vacunódromo que se cierra en Euskadi por escasez de dosis para inocular. El lunes 19 de julio, la plaza de toros de Illunbe, en Donostia y reconvertida en el mayor punto de vacunación de Gipuzkoa, cerró sus puertas durante un día entero. El motivo, de nuevo, un menor suministro de vacunas y un descenso en la citación. Fue la primera jornada sin inoculaciones desde que se estrenó el vacunódromo el pasado marzo, el primero en abrirse en Euskadi. Debido a que el 'stock' de vacunas contra la COVID-19 era menor, se optó por repartir las dosis a otros días de la semana.

