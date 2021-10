elDiario.es y Fundación Alternativas celebran el debate 'Paraísos fiscales: la gran evasión del siglo XXI'

Los ‘Pandora Papers’ han vuelto a poner de manifiesto una de las mayores lacras económicas del siglo XXI: los paraísos fiscales. La filtración de unos 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas y políticos en todo el planeta, han desvelado las redes que se construyen en el mundo de los negocios para mover dinero de manera fraudulenta. Según las pesquisas llevadas a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, integrado, entre otros, por La Sexta, El País y elDiarioAR.com, los ‘Pandora Papers’ revelan la creación de más de 27.000 compañías ‘offshore’, entre 1971 y 2018, con unos 30.000 beneficiarios. En España aparecen 751 sociedades opacas.

Para analizar en profundidad este tema elDiario.es y Fundación Alternativas celebran el debate virtual 'Paraísos fiscales: la gran evasión del siglo XXI' el próximo 15 de octubre a las 12:00 horas. Un coloquio moderado por Ignacio Escolar, director de elDiario.es, en el que participan Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional, Carmen Cámara, profesora de Derecho Tributario en la UDIMA y Emilia Delfino, periodista de elDiarioAR.com y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Los personajes poderosos con fortunas ocultas son más de 330, con figuras como Sebastián Piñera, presidente de Chile; Dominique Strauss-Kahn ex director del Fondo Monetario Internacional; Abdalá II, rey de Jordania; Tony Blair, ex primer ministro británico; Andrej Babis, primer ministro checo; Corinna Larsen, ex amante de Juan Carlos I; o Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. También aparecen miembros del espectáculo y el deporte, como Julio Iglesias, Luis Miguel, Shakira, Miguel Bosé, Claudia Schiffer, Carlo Ancelotti o Pep Guardiola.

El rey emérito, Juan Carlos I, es otro personaje vinculado con los paraísos fiscales. Tras años de investigación, el monarca ha salido a relucir en asuntos turbios como la construcción del Ave a La Meca o la venta del Banco Zaragozano, operaciones por las que, supuestamente, cobró comisiones que ocultó en refugios fiscales. La investigación al otrora jefe del Estado español se centra asimismo en blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

La evasión de impuestos a través de los paraísos fiscales afecta negativamente a la recaudación de las arcas públicas de los Estados y organizaciones internacionales, así como a la economía privada, fomentando desigualdades entre territorios y provocando un tremendo impacto en el Estado de Bienestar. Se trata de un entramado diseñado para que los más ricos oculten sus fortunas en territorios que ofrecen anonimato y una tributación baja o nula.

