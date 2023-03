800 universitarios extremeños se podrán beneficiar de becas complementarias de hasta 500 euros

La Junta de Extremadura ha aprobado las las becas complementarias a las del Gobierno central para estudiantes universitarios para el curso 2022-2023, con un presupuesto de 1 millón de euros, que podrán ser concedidas por rendimiento académico, con entre 200 y 400 euros, y por renta, con 500 euros.

Estas ayudas podrán beneficiar a unos 800 universitarios extremeños y, según el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, “no son excluyentes”, es decir, que un mismo alumno puede recibirla por los dos conceptos, tanto el académico (si tiene más de un 8 de nota media), como por renta.

González ha indicado que estas becas se suman a las que recientemente ha aprobado el Consejo de Ministros, de las que se beneficiarán unos 10.000 estudiantes universitarios extremeños.

Precisamente el aumento de las partidas por parte del Gobierno central hace que la Junta tenga que “centrar más” y “acotar” los conceptos para estas becas complementarias.

Las ayudas están destinadas a personas que cursen estudios de Grado en la Universidad de Extremadura o en cualquiera otra universidad pública del territorio español siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la CCAA o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte.