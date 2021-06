Han empezado las oposiciones de Secundaria con casi un 83% de presentados

Son 5.678 aspirantes los que han acudido al acto de presentación para las oposiciones de Secundaria que han empezado este sábado a las ocho de la mañana también en Extremadura, por lo tanto un 82,7% de las 6.865 personas finalmente admitidas tras haberse aceptado dos reclamaciones.

Las pruebas prácticas han comenzado con normalidad según la Junta, y con las medidas sanitarias preventivas adecuadas.

La oferta es de 697 plazas en 33 especialidades de los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y Música y Artes Escénicas, por lo para cada una hay una media de 8,14 aspirantes presentados.

De las 33 especialidades, en cinco la prueba práctica no empieza hasta el lunes; son las de Peluquería, Servicios de Restauración, Cocina y Pastelería, Mantenimiento de Vehículos e Instalaciones Electrotécnicas, con 352 aspirantes.

Para las 28 especialidades restantes han hecho la prueba este sábado 5.053 opositores.

Reducir la interinidad

La directora general de Personal Docente, Ana Martín, ha afirmado este sábado en una comparecencia para informar de la marcha del proceso que este número de plazas va a permitir reducir la tasa de interinidad en los cuerpos convocados en algo más de 7 puntos, quedando una tasa del 13,5 por ciento, que se prevé que sea de un 8 por ciento en las oposiciones de 2023.

Seguridad

Este proceso selectivo que fue suspendido el año pasado es el primero que se desarrolla en un escenario de pandemia. Por eso, se está desarrollando bajo "un estricto protocolo de seguridad y prevención" acordado por la Dirección General de Salud Pública y el Comité de Salud y Seguridad Laboral de la Consejería de Educación y Empleo.

Por ejemplo se está llevando a cabo con el uso de mascarilla obligatoria por parte de todas las personas implicadas, con entradas a sedes diferenciadas y escalonadas, donde solo se permite el acceso a las personas que se examinan. En este sentido, la directora general ha destacado que se cuenta con la colaboración de la Policía Local de las ciudades que albergan sedes para evitar aglomeraciones en las inmediaciones.

Además se ha reducido el número de aspirantes por aula para garantizar una distancia de 2 metros entre opositores. En este sentido, los 120 tribunales de 21 sedes (11 en la provincia de Badajoz y 10 en Cáceres) cuentan con el apoyo de más de 100 colaboradores para llevar a cabo las labores de vigilancia y cumplimiento de medidas anti-COVID en las diferentes salas. Se trata, al igual que los miembros de los tribunales, de docentes voluntarios del sistema educativo extremeño.

Como novedad en esta convocatoria de oposiciones, aquellas personas que ya forman parte de las listas de interinos y que, por ser positivo en COVID-19, o por ser contacto estrecho de una persona infectada, -y siempre que lo acredite con un documento de su Área de Salud-, no será expulsada de la lista al no acudir al acto de llamamiento. Así, aquellas personas que, por estas mismas razones, no puedan asistir a la realización de la lectura de la primera prueba, o a la segunda prueba el día que son convocadas, podrán acudir a realizarlas dentro de los días de actuación establecidos por los tribunales.

Calendario previsto

El proceso de oposiciones que ha comenzado este sábado, 19 de junio, se prevé que esté resuelto el 20 de julio para, a finales del próximo mes, la Consejería de Educación y Empleo pueda proceder a adjudicar los destinos a los nuevos funcionarios en prácticas que consigan plaza.

Así, el 29 de junio los tribunales publicarán las notas de la primera prueba; el día siguiente, el 30 de junio, las personas que hayan superado esa primera prueba entregarán las programaciones didácticas. Seguidamente, el 7 de julio se publicarán las notas de la segunda prueba y –ese mismo día- comenzará la parte del concurso de méritos, con la publicación de la puntuación provisional y, una semana después (el 15 de julio), la puntuación definitiva y el listado provisional de aspirantes seleccionados. Por último, el 20 de julio se publicará el listado provisional de aspirantes seleccionados.

“Como se puede apreciar es un proceso muy ajustado en el tiempo, que comienza, se desarrolla y finaliza en 30 días y que, además, les permite a los seleccionados conocer con suficiente antelación el destino en el que se incorporarán el 1 de septiembre”, ha expresado Ana Martín.

La directora general de Personal Docente confía en que todo el proceso se desarrolle con normalidad y ha agradecido la labor de las 600 personas que forman parte de los tribunales de oposición por “contribuir a la selección de los mejores docentes, de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, para que los niños y niñas de Extremadura puedan tener la mejor de las educaciones posible”.