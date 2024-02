Lara Garlito: “La Presidencia de una Diputación la elige el aparato del partido, yo soy la candidata de la militancia”

Lara Garlito (Cáceres, 1985) es vicesecretaria general del PSOE de Extremadura y ahora quiere ser secretaria general, pero antes deberá vérselas en unas primarias con Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, que también espera convertirse en el sucesor de Guillermo Fernández Vara. Las elecciones serán el 2 de marzo y de contar con el apoyo mayoritario de los militantes, la también vicepresidenta de la Asamblea será la primera mujer y la primera cacereña al frente de los socialistas de la comunidad. No obstante, prefiere destacar aspectos como su formación, preparación y experiencia, para liderar la renovación del PSOE, que no revolución, respetando el legado de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y Charo Cordero.

¿En qué momento decidió usted dar el paso?

Cuando entiendo y comprendo que el partido necesita esperanza, ilusión y, sobre todo, se necesita un PSOE para nuestro tiempo, para hacerle la oposición a la derecha extremeña y entendiendo que es el momento de un partido fuerte, unido y renovado.

¿A quién cree que puede beneficiar que la carrera a la Secretaría General sea al final entre dos candidatos después de que José María Vergeles no haya podido reunir los avales necesarios?

El partido es integrador, no concibo este partido sin compañeros y sin compañeras que sumen. De hecho, a lo largo de todas mis experiencias y vivencias en el PSOE he podido comprobar que todos somos muy importantes para el proyecto de esta región. Por lo tanto, estamos hablando de un compañero que suma, y que tiene experiencia y trayectoria. En este sentido, los militantes tienen que saber que esta candidatura es la que integra y la que quiere que todos estemos representados

Miguel Ángel Gallardo y usted han conseguido los máximos avales. ¿Está siendo una campaña reñida?

Lo más importante para mi es hacer kilómetros, mirar caras, poner los oídos para escuchar y son los militantes y las militantes los que me dan la fuerza para que continúe. En este sentido, hablar de avales es hablar de la confianza que te dan los compañeros y compañeras. Los avales son eso, gente de todas partes de Extremadura, de norte a sur y de este a oeste, que son la fuerza del PSOE en nuestra comunidad, una formación que está en todas partes, y esos avales son confianza para iniciar y seguir en esta andadura.

Los militantes socialistas son los que van a decidir con su voto quién será la próxima persona que tome las riendas del PSOE, ¿es por eso por lo que ahora los candidatos a las primarias se acuerdan tanto de ellos y no en el día a día?

Para mi están siempre, son los compañeros y las compañeras, y hago vida diaria y normalizada con ellos y ellas. La militancia tiene una importancia básica porque son quienes mantienen vivas las agrupaciones, los que se encargan incluso de formar las listas, de darle contenido al partido. Por lo tanto, para mi son esenciales ahora y siempre, pero es verdad que ahora tienen un papel protagonista muy importante: elegir entre todos y todas a nuestro líder, en este caso a nuestra líder.

Renovación y cambio

Hace nueve meses el PSOE se presentaba como el partido que necesitaba Extremadura y ahora se busca un nuevo liderazgo para “recuperar la ilusión”. ¿Qué análisis hace de lo que ha pasado en este tiempo?

Ahora necesitamos un partido renovado y que a la vez recoja todo el legado y comience una nueva andadura. Eso es lo que ha permitido siempre que el partido esté en la vanguardia y en el progreso de este país y de Extremadura: entender que ahora mismo los y las jóvenes sientan que somos su referente, que las mujeres entiendan que también somos el suyo, al igual que la sociedad extremeña. Y eso pasa por una candidatura que sea el reflejo de lo que es la Extremadura de hoy, moderna, de vanguardia, con capacidad, formada y, sobre todo, con una fuerza increíble para decir “oye de aquí en adelante, nosotros aspiramos a ser los mejores en todos los ámbitos y en todos los campos”.

¿Propone un cambio radical del partido para darle la vuelta o un cambio tranquilo?

Propongo una renovación y propongo cambios pero sabiendo de dónde venimos y por qué estamos aquí. Mi partido es Pedro Sánchez y la capacidad que está teniendo de transformación y de decisión en nuestro país; Charo Cordero, municipalista y feminista que supo entender qué era el municipalismo en estos momentos; Guillermo Fernández Vara, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo son los militantes de ahora y también los anteriores porque todos han sabido transitar generacionalmente y conseguir que el PSOE se adapte a los cambios. Eso es renovación pero también es cambio, y también es estar y tener siempre presente el legado que te han dejado.

¿Percibe un riesgo en la celebración de las primarias por dar una imagen, no ya a los militantes sino a la sociedad, de un partido fragmentado, dividido o debilitado en lugar de que sea entendido como un ejercicio de democracia?

No. Siempre que prima la democracia, siempre que prima la libertad, siempre que prima la capacidad de elección eso es un valor en alza dentro y fuera, para los militantes y para la sociedad. Me parece muy importante que la sociedad vea que en el PSOE tenemos capacidad de debate y de enriquecernos precisamente con eso, y que una vez que finalice el proceso todos a una porque todos somos el PSOE de Extremadura. Además, en este caso, esta candidatura propone un partido que integre, diverso, renovado en el que todos y todas vayamos de la mano.

¿Garantiza usted un partido unido y más fuerte pase lo que pase el 2 de marzo?

No solo garantizo un partido unido y fuerte, sino que creo en que el partido tiene que ser un partido unido y fuerte. No concibo el partido dividido ni separado porque el PSOE no es ni tuyo ni mío, no es de los que ganan ni de los que pierden. El PSOE es de todos, de los que ganan y de los que pierden, es de los que son del norte de la comunidad y del sur, del oeste y del este y, por supuesto, todas las sensibilidades tienen que estar dentro del partido.

“Mi proyecto es el que necesita el PSOE y Extremadura”

¿Qué proyecto concreto ofrece a los militantes, qué Partido Socialista les ofrece?

Un partido unido e integrador, que no es personalista, que va a contar con todos y todas de todos los territorios de Extremadura. Pondremos en marcha, por ejemplo, un plan específico para las grandes ciudades para para que el PSOE sea un referente en la sociedad. También considero que es fundamental ser el acompañamiento de los compañeros y los compañeras que están en la oposición, y sobre todo mi propuesta es un partido que esté en la casa de los extremeños y de las extremeñas, que es donde siempre ha estado solucionando sus problemas, construyendo y diseñando el futuro de esta tierra.

Usted rechaza que el PSOE se convierta en un partido personalista, pero ¿qué bazas tiene usted para liderarlo y que no tiene el otro candidato?

Mire, presento esta candidatura porque me siento con fuerza, con la preparación, la capacidad, la experiencia para dar lo mejor de mí misma a este partido, pero es que ,creo, además que es lo que necesita el PSOE de Extremadura. No tengo por qué hablar de otros compañeros y compañeras a las que respeto enormemente, pero sí tengo el convencimiento de que este es el proyecto que necesita en este momento el PSOE y que necesita Extremadura.

Si es un proyecto de conjunto, ¿qué nombres propios apoyan o conforman esta candidatura?

Este proyecto, esta candidatura nace con compañeros y compañeras de todas partes, no para de crecer y de sumar ilusión fuerza y nombres precisamente sin protagonismos, sin unos sí y otros no, sino que sean todos y que no sea como una lista cerrada.

Se la ha intentado vender como la candidata del aparato, ¿tiene usted el apoyo del aparato del PSOE?

Es muy curioso eso de los adjetivos. Es importante entender que son los compañeros y compañeras las que te dan tu voto para convertirte en secretaria general. A los secretarios generales actuales los ha elegido la militancia, en cambio, por ejemplo, la Presidencia de una Diputación no la eligen los compañeros, lo elige el secretario general y eso es aparato y estar ahí por el aparato. Yo me considero la candidata de los compañeros, de las compañeras, de los que han dado la fuerza y la ilusión, que en este caso es la militancia.

¿Qué le dijo Guillermo Fernández Vara cuando le comunicó su intención de sucederle al frente del partido?

Su máximo respeto.

¿Se lo dijo también al presidente de la Diputación de Cáceres?

Lo he hablado con muchísima gente antes de tomar esta decisión. Cuando una da el paso lo hace porque ha sentido el calor de sus compañeros y compañeras y, por supuesto, a lo largo de todo este proceso vas hablando con muchísimas personas.